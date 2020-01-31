Первый визит: о чем договорились Мишустин и премьер Казахстана

Председатель правительства России Михаил Мишустин совершил свой первый международный визит в Алма-Ату, где он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

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Встреча политиков проходила в рамках Евразийского межправительственного совета. В мероприятии также принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Молдавии Ион Кику. В рамках совета они в узком составе обсудят главные вопросы функционирования ЕАЭС и дальнейшее совершенствование объединения.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства России, в центре повестки устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграция национальных информационных систем, а также взаимодействие в таможенной сфере и формирование общих рынков участников объединения.

«Планируется обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международных практик и опыта многосторонних интеграционных объединений», — заявили в кабмине РФ.

Участники также рассмотрят «ход работы над проектом соглашения о введении наднационального регулирования во взаимной торговле государств — членов ЕАЭС алкогольной продукцией».

«Символично, что первый визит в качестве главы правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. Динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, укрепляются региональные связи», — заявил в ходе встречи с Маминым Михаил Мишустин.

Оба премьера отметили, что отношения России и Казахстана находятся на высоком уровне и страны являются друг для друга важнейшими партнерами.

«Мы нацелены и далее работать с российскими партнерами в целях реализации стратегического курса отношений между двумя странами, заложенного первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. Наш президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил преемственность как основополагающий принцип своей деятельности», — сказал на переговорах Аскар Мамин.

По итогам 2019 года товарооборот между странами составил $17,2 млрд. Мишустин и Мамин также отметили успешное развитие совместных бизнес-проектов. Премьер-министр Казахстана предложил расширить список товаров, поставляемых в Россию.

«Для поддержания высокой положительной динамики торгово-экономического взаимодействия необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими деловыми кругами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран. Это важная работа ведется и на площадке Евразийской экономической комиссии», — указал Мамин.

В ходе встречи стороны заявили о необходимости активизировать работу по достижению договоренностей, достигнутых в ходе ХVI форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум прошел в ноябре 2019 года в Омске. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Одной из ключевых тем переговоров двух лидеров стала программа приграничного сотрудничества. Как заявил российский президент, федеральные ведомства и регионы обеих стран должны активнее переходить к реализации программы.

По словам президента РФ, программа направлена на улучшение приграничной инфраструктуры и расширение пропускной способности пограничных пунктов. Москва, в свою очередь, готова к усилению промышленной кооперации в приграничной зоне, а также созданию совместных предприятий.

Касым-Жомарт Токаев согласился с российским лидером. Он также призвал к расширению и открытию дополнительных пунктов пропуска.

«Необходимо также расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов, действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям, поэтому предстоит большая работа. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе, в рамках мегапроекта «Один пояс, один путь» и «Север-Юг», — заявил он.

По словам Токаева, программа приграничного сотрудничества охватит 20 областей Казахстана и России.

В ходе переговоров концепция программы была подписана обеими странами. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, подписавший документ с российской стороны, отметил, что успешная реализация программы будет способствовать взаимной торговле и увеличению доходов от транзита.

В ходе Евразийского межправительственного совета премьер-министры подтвердили приверженность реализации программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.