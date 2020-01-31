Ультиматум за язык: Москву призвали надавить на Киев

России стоит поставить ультиматум Украине в связи с «вытеснением русского языка» в стране, пригрозив серьезными последствиями, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой «Взгляд».

«Сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка, начатый еще при президенте Кучме. Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнение которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее», — подчеркнул он.

По словам Погребинского, украинская власть не сможет проигнорировать также решения европейских институтов — таких как суд по правам человека.

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Он добавил, что ответственность за вытеснение русского языка с Украины несет президент Зеленский. Политолог признался, что сам голосовал за него, но вскоре разочаровался в новом главе государства.

«В целом украинское общество демонстрирует чрезвычайно высокий уровень политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны», — отметил он, напомнив об «экстатическом» восторге украинского избирателя от кандидата в президенты Виктора Ющенко в начале нулевых — и последовавшем разочаровании.

Накануне экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne обвинила президента Владимира Зеленского в обмане избирателей и невыполнении предвыборных обещаний.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан». Нас обманули», — подчеркнула она.

По словам Лукаш, лозунг экс-президента Украины Петра Порошенко «армия, язык, вера» продолжает «бодро шагать по стране». Хотя Зеленский обещал провести ревизию закона о государственном языке на предмет соответствия конституции, он этого не сделал, добавила бывшая глава минюста. Кроме того, на Украине возникают новые законы и акты, усугубляющие «языковой» раскол в обществе.

«Наших детей поделили на три сорта по языку. Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — возмутилась Лукаш.

Верховная рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. По этому закону учиться на родном языке на протяжении всего времени обучения могут только представители коренных народов — крымских татар, крымчаков и караимов. Меньшинства, говорящие на языках стран Евросоюза (венгерском, польском и румынском), будут учиться на нем до пятого класса, после чего процент предметов на украинском вырастает с 20% до 60% к девятому классу.

Для русских эта доля еще выше — после пятого класса обучение на украинском языке должно занимать не менее 80% от общего времени.

Президент России Владимир Путин в начале ноября 2019 года заявил, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

В середине лета 2019 года Михаил Погребинский заявлял, что у Зеленского после триумфа на парламентских выборах есть все шансы смягчить языковой закон, принятый экс-президентом Петром Порошенко незадолго до ухода. «Я думаю, что новый состав парламента не будет сопротивляться внесению изменений в этот закон. Это может произойти через обращение депутатов в Конституционный суд, а там (в новом составе Рады) достаточно депутатов, которые готовы подписать такое обращение. Вполне можно ожидать, что самые одиозные статьи этого закона будут изменены. Конечно, позиция комиссара ОБСЕ тоже имеет значение, но все будет определяться в Украине», — говорил он в разговоре с НСН.

Принятый Порошенко языковой закон поначалу критиковался командой Зеленского — в защиту прав русскоязычного населения высказывался как сам президент, так и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Однако никаких конкретных шагов по защите русскоязычных на Украине сделано не было.