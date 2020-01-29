Утратил доверие: глава Чувашии отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — сказано в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности губернатора Чувашии назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев. Он уже заявил РИА «Новости», что планирует оценить действующие в регионе программы на предмет реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

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«Прежде всего, надо вступить в должность, посмотреть ситуацию, провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить и двигаться», — сказал он.

В своем ежегодном послании 15 января президент заявил, что российские госслужащие должны полностью посвящать себя служению стране.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен, прежде всего, для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», — сказал Владимир Путин.

28 января Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия». В январе экс-глава Чувашии оказался в центре двух скандалов, которые повлияли на решение президента и партии.

Причиной отставки стало распространившееся на прошлой неделе видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин. На записи видно, как губернатор, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. 27 января инцидент обсуждался комиссией по этике «Единой России». В результате было принято единогласное решение рекомендовать президиуму генсовета исключить экс-губернатора из партии.

«Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению», — заявил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.

В пресс-службе главы Чувашии заявили РИА «Новости», что Михаил Игнатьев не желал обидеть сотрудника, губернатор давно знаком с офицером, а сама церемония проходила «на позитивных эмоциях».

В МЧС региона также указали, что сотрудника, который получал ключи, связывают личные отношения с губернатором, и офицер не считает себя оскорбленным.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в разговоре с агентством «Интерфакс» заявил, что губернатор поднял руку выше, чтобы все присутствующие на церемонии лучше видели ключи.

Сам же Игнатьев прокомментировал инцидент 27 января, в ходе еженедельного совещания.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», — заявил губернатор.

Он также отметил, что знаком лично со многими из сотрудников, так как возглавляет региональную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской республики. Мы входим в десятку лучших регионов», — подчеркнул Игнатьев.

Незадолго до этого, 18 января 2020 года, губернатор оказался в центре другого скандала — поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, он заявил, что «отдельных» журналистов надо «мочить».

«Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят — критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — цитирует его слова региональное издание «Правда ПФО».

Сам губернатор позже заявил, что его заявление было неверно воспринято и принес извинения.