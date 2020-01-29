«Сделка позора»: что не так с планом Трампа по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января выступил в Белом доме и описал главные положения «сделки века» по урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. На оглашении плана рядом с американским лидером стоял исполняющий обязанности премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, представителей Палестины же в Вашингтон не пригласили. Отсутствие палестинской стороны вызвало ряд вопросов у международного сообщества, однако наибольший резонанс связан с условиями самой «сделки».

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План США

План Трампа был опубликован на сайте Белого дома в виде 180-страничного документа, он состоит из двух частей — политической и экономической. Основой «сделки века» служит положение о признании двух государств — арабского и еврейского. Так, территория Палестины будет включать в себя сектор Газа и Западный берег реки Иордан, их США предложили связать скоростным транспортным сообщением.

При этом Вашингтон собирается признать законными еврейские поселения на палестинской территории — речь идет о землях, которые были оккупированы Израилем на Западном берегу реки Иордан. В своем Twitter Трамп даже опубликовал карту с уже внесенными предполагаемыми изменениями, отметив, что так может выглядеть будущее государство Палестина.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

Статусу Иерусалима в документе уделяется особое внимание. США предложили сделать Восточный Иерусалим столицей Палестины, однако одновременно с этим признать «неделимой столицей» Израиля весь Иерусалим. Как пояснял Нетаньяху, под Восточным Иерусалимом имеется ввиду пригород Абу-Дис, а не восточная часть города.

Кроме того, осуществление сделки предполагает выполнение ряда условий со стороны Палестины. Так, власти страны должны прекратить поддержку движения ХАМАС, которое действует на территории сектора Газа, а также отказаться от методов вооруженной борьбы. Израиль, в свою очередь, обязан заморозить программы по строительству еврейских поселений на палестинской территории на четыре года — это время отводится для переговоров по формированию палестинской государственности.

Экономическая часть плана Трампа сводится к выделению $50 млрд на различные проекты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также в Египте, Иордании и Ливане. Для этого будет создан соответствующий инвестиционный фонд, который будет поддерживать эти проекты в течении 10 лет.

Тем не менее в США не исключили, что представленный план может быть доработан с учетом позиции всех сторон. Как заявил старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер, условия «сделки века» не являются окончательными.

«Это стартовое предложение. Если палестинцы захотят внести поправки, изменить какие-то линии, поменять какую-то формулировку, провести переговоры по другим вопросам, то возможен гибкий подход», — подчеркнул Кушнер.

Палестинский ответ

Нетаньяху, как и ожидалось, поддержал «сделку века» и заявил о готовности к началу переговоров с палестинцами. Глава правительства Израиля уверен, что план Трампа предлагает «реалистичный путь к длительному миру» и дает еврейскому государству постоянную восточную границу.

В Палестине же придерживаются диаметрально противоположной точки зрения, так как «сделка века» игнорирует ключевые требования палестинцев — уход израильтян с территории страны на Западном берегу реки Иордан и передача Палестине восточной части Иерусалима.

План президента США — заговор, который не пройдет, утверждает лидер Палестины Махмуд Аббас. «Мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы», — добавил палестинский президент.

Палестина отвергает «сделку века» представленную Трампом, подчеркнул глава страны, переговоры с Израилем могут проходить только под патронажем «квартета» международных посредников — России, США, ООН и ЕС.

В ХАМАС же указали, что план Трампа вместе с президентом США «пойдет на свалку истории». По словам официального представителя движения Абу Зухри, «сделка века» даже не стоит тех чернил, которыми она написана».

Критика демократов

Негативно отреагировали на «сделку века» даже в США. Демократы в сенате направили президенту письмо с критикой его предложений. В послании они указали на односторонний характер предложения Трампа по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, так как оно было подготовлено без участия Палестины.

Сенаторы подчеркнули, что реализация соглашения одной из сторон может уничтожить перспективы мирного разрешения конфликта в рамках концепции существования двух государств. Утверждение суверенитета Израиля над Иорданской долиной и еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан станет нарушением международного права, указывается в письме, это вызовет негативную реакцию со стороны ряда союзников США.

«Сделка позора»

Раскритиковали план США также в Турции и Иране. Турецкий МИД описал «сделку века» как аннексию, направленную на узурпацию территорий Палестины и уничтожение самой идеи существования государства. В Анкаре пообещали не допустить реализации планов, которые легализуют тиранию Израиля.

В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зафир назвал план Трампа кошмаром для всего мира и Ближнего Востока. По его мнению, действия США должны стать сигналом для объединения всех мусульман.

Выводы Ирана и Турции также поддержали в ливанской «Хезболлах». Партия окрестила «сделку века» «сделкой позора», которая стала результатом предательства ряда арабских стран — соучастников «закулисного сговора».

Арабская поддержка

Реакция Египта и Иордании была более сдержанной. Каир призвал стороны конфликта тщательно изучить «сделку», чтобы открыть каналы для возобновления переговоров под эгидой США, подчеркнув, что итоговое соглашение должно отвечать «чаяниям и надеждам двух народов на достижение всеобъемлющего и справедливого мира между ними».

Иордания объявила о своей приверженности урегулированию палестино-израильского конфликта на основе двух государства, а также выступила за выработку общей позиции по «сделке века» в рамках предстоящего совещания Лиги арабских государств (ЛАГ). К слову, генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт назвал план США ущемлением прав палестинцев и отметил необходимость переговоров между сторонами конфликта.

В то же время в Саудовской Аравии высоко оценили усилия США по разрешению кризиса в регионе. Эр-Рияд выступил за прямые переговоры между Палестиной и Израилем под эгидой Вашингтона.

«Устойчивый мир»

В Европе, реагируя на инициативу Трампа, указали на проблемные моменты плана. К примеру, в Швеции отметили несоответствие предложений США позиции Евросоюза по решению конфликта. МИД страны выступил за переговоры обоих сторон для достижения устойчивого мира, а также призвал учитывать требования как Израиля, так и Палестины.

Данную линию поддержал и министр иностранных дел Германии Хайко Маас, по его словам, план Трампа вызывает ряд определенных вопросов.

«Среди прочего это вопросы вовлечения сторон конфликта в переговорный процесс, а также отношение [плана США] к признанным международным параметрам и правовым положениям», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Приветствовали план Трампа в Великобритании и Франции. Глава британского МИД Доминик Рааб описал «сделку века» как серьезное предложение, которое стало результатом «больших усилий». Французское внешнеполитическое ведомство также оценило усилия США по урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом в МИД Франции пообещали внимательно изучать мирный план США.

Мнение Москвы

Между тем в России пока не дали каких-либо оценок представленному президентом США документу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль продолжает анализировать план мирного палестино-израильского урегулирования.

«Завтра также будет встреча [президента России Владимира Путина] с Нетаньяху и поступит еще информация, что называется, из первых рук», — добавил Песков.

Стоит отметить, что Россия официально признает столицей Израиля Западный Иерусалим — соответствующее заявление российских властей прозвучало еще в апреле 2017 года. В то же время Москва рассматривает Восточный Иерусалим в качестве столицы будущей Палестины.

Кроме того, российская сторона не признает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территории Палестины. Москва, как и большинство европейских стран, считает данные постройки незаконными.