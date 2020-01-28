Договорились: депутаты из Нидерландов отменили визит в Россию

Нидерландская парламентская делегация отменила приезд в Россию из-за того, что депутату партии «Демократы-66» Сьюрду Сьюрдсме закрыт въезд в РФ, передает ТАСС.

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Отказ от визита в Россию был согласован на заседании парламентского комитета Нидерландов по международным делам. Сам Сьюрдсма выразил благодарность коллегам за такой шаг и связал запрет на въезд в Россию со своими высказываниями по Украине.

«Комитет твердо убежден, что Россия не должна вмешиваться в вопросы, касающиеся состава делегации», — добавили парламентарии.

«Ознакомились и приняли к сведению решение комиссии отказаться oт поездки в Москву, — сказали в посольстве РФ в Нидерландах. — Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес».

«Мы неоднократно предупреждали своих коллег и в Москве, и в Гааге, что вся ответственность за негативные последствия подобного шага всецело ложится на нидерландскую сторону», - подчеркнули в посольстве (цитата по ТАСС).

При этом сама Украина запрещает въезд вообще всем, кто был в Крыму. Так, в середине нынешнего месяца украинские пограничники не пустили в страну российских актеров, говорилось в сообщении Госпогранслужбы страны (ГПСУ).

В ведомстве уточнили, что одному из них запретили пересекать границу из-за посещения Крыма. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого он стал территориальной частью России, однако Украина и западные страны итогов плебисцита не признают.

«В аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.

Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цели своего пребывания на Украине», — сообщило ведомство.

При этом имена артистов не раскрываются. Как пишет «Укринформ» со ссылкой на источники, отказ на въезд получил Сергей Колесников. В свою очередь Лариса Удовиченко и два человека, которые ее сопровождали, не смогли объяснить цель своего пребывания.

По информации издания «Украинская правда», цель своего нахождения на Украине также не смог объяснить Андрей Бутин.

Сообщается, что актеры должны были участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве. Их коллега Марат Башаров заявил, что спектакль «Идея фикс», который должен был пройти во Дворце культуры «Днепроспецсталь», отменили за несколько дней до инцидента.

В начале января киевское дизайнерское бюро Taryan Group отменило приглашение российского политика Ирины Хакамады на бизнес-форум DreamBIG Forum из-за ее позиции по Крыму.

В комментарии украинской стороны указывается, что Хакамада не разделяет «ценностей организаторов» форума. При этом саму ситуацию бюро сравнило с айсбергом, когда невидимая часть происходящего скрыта и не видна поверхностным взглядом.

«Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum.

Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления», — говорится в сообщении бюро.

Украинские СМИ пишут, что весной 2014 года Хакамада поздравляла президента России Владимира Путина с вхождением Крыма в состав РФ.

«Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы — победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела. Я вас поздравляю с тем, что сегодня вы честно сказали, что «зеленые человечки» — это наши мирные, наши военные, защищали русских людей. Очень важно публично говорить о таких вещах, чтобы не было потом нигде спекуляций …», — говорила Хакамада.

Что же касается Нидерландов, то одним из факторов их натянутых отношений с Россией является крушение над Донбассом летом 2014 года пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» — расследованием этой катастрофы занимается Международная следственная группа под руководством нидерландских следователей.

В ноябре прошлого года они опубликовали отчет по следствию, близящемуся к завершению. В частности, нидерландские следователи утверждают, что есть основания предполагать наличие прямой связи между министром обороны и премьером ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) и Александром Бородаем с Москвой.

Следователи представили расшифровки телефонных разговоров, в которых указывается на предполагаемую связь между командованием ополченцев и высокопоставленными российскими чиновниками: главой Минобороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым и помощником президента России Владиславом Сурковым.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это заявила, что выводы Нидерландов были подогнаны под заранее вынесенный вердикт

«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — сказала дипломат.

По ее словам, заявления следственной группы «абсурдны» и представляют собой «политическую оценку» произошедшей катастрофы.