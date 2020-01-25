«Общаюсь напрямую»: Зеленский рассказал о контактах с Путиным

Киев и Москва начали вести прямой диалог, результатом этого стали, в частности, обмен пленными, в том числе – задержанными в Керченском проливе украинскими моряками, а также возвращение кораблей, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому телеканалу «9tv».

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По его словам, вопрос с военными кораблями решался вне «нормандского формата», без посредничества Германии и Франции, и был урегулирован общением украинской и российской сторон.

«У нас появился диалог. И не только диалог в «нормандском формате». Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского формата». Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского формата». Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно, очень. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», — указал политик.

При этом он уточнил, что общается напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

«Это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как по-другому? По-другому ничего мы не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах. Наши люди, украинцы, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне это решать? Мне надо решать это с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что иногда поступается общепринятыми нормами дипломатического этикета, если они мешают решать вопросы с главами других государств.

Несколькими днями ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории и посетовал на то, что международное сообщество на слишком активно препятствовало этому.

По словам украинского лидера, со стороны стран-союзниц Украины и международных организаций это уже становится «новой нормальностью» — выражать озабоченность в ответ на боевые действия в Донбассе и другие нарушения права.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Это произошло, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял дом — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойства»? Этого мало», — заключил глава государства.

В этой связи он призвал улучшать международную архитектуру безопасности и не ограничиваться сплоченностью только в Facebook при репостах сообщений о произошедших трагедиях.

Израильский 7 Kanal сообщал, что Зеленский в Давосе выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи.

На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком. В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей», — говорилось в материале.

Среди таких заявлений израильтяне приводят к примеру просьбу Зеленского, адресованную Евросоюзу, взять Украину к себе вместо покидающей объединение Великобритании.

Еще один такой поступок украинский президент совершил, когда попытался шантажировать Израиль, требуя предоставить ему слово на мероприятиях в память о Холокосте, иначе лидер пригрозил вообще не прилететь в страну.

Право слова Зеленскому не предоставили, и приглашение в качестве выступающего не выслали. Однако после этого украинский лидер сказал, что все-таки полетит в Израиль.

Кроме того, СМИ указывают, что Зеленский попросил у Москвы организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, на что российская сторона ответила о возможности встречи «на ногах» — то есть, краткой беседы.

Что касается вопроса по кораблям, то он касался трех военных судов ВМС Украины — «Яны Капу», «Никополь» и «Бердянск» — которые были задержаны за устроенную украинскими властями провокацию с пересечением госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Экипажи судов не реагировали на требования сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ, из-за чего после последнего предупреждения российские силовики вынуждены были применить оружие. Обошлось без жертв.

Москва арестовала суда и находившихся на них 24 моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. После инцидента мужчинам — гражданам России от 16 до 60 лет — был закрыт въезд на Украину, а отношения между странами достигли нового дна.

Путин обвинил тогдашнего президента Украины Петра Порошенко в сознательной провокации. Вскоре Украине были возвращены как моряки, так и корабли. 7 сентября прошлого года между государствами состоялся обмен удерживаемыми лицами, в их число вошли 24 военнослужащих, которые отправились на родину.