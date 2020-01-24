Согласны на саммит: ООН, КНР и Франция поддержали Путина

Международная реакция на предложение президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета безопасности ООН была неоднозначной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН Фархана Хака, во всемирной организации идею российского лидера поддержали.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН», — отметил сотрудник аппарата ООН.

Накануне президент России Владимир Путин выступил в Израиле с речью на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». По его словам, лидеры мировых держав не должны проглядеть «первые ростки» ненависти и антисемитизма, и обязаны защитить мир.

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«Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию», — заявил российский лидер.

Речь идет о встрече постоянно заседающих в Совбезе ООН России, Китае, США, Великобритании и Франции.

Путин также заявил, что такой саммит можно провести в любой удобной для коллег точке земного шара.

«Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки», — подытожил Путин.

Китай вскоре заявил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности.

«Китайская сторона <...> готова совместно с российской стороной контактировать и согласовывать этот вопрос с остальными постоянными членами Совбеза», — подчеркивается в заявлении Чуньин.

Кроме того, в китайском МИДе отметили, что сейчас международная обстановка нестабильна и неопределенна — ООН сталкивается с серьезными вызовами, а проблематика «горячих точек» становится все острее.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал предложение российского коллеги.

«Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность, особую историческую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе», — заявил французский лидер,

выступая в Израиле.

Британская сторона, в свою очередь, заявила, что необходимо дождаться «дополнительных деталей» путинской инициативы, сообщает РБК. Соединенные Штаты пока что не отреагировали на предложение Кремля.

О необходимости приложить усилия для устранения угрозы глобальной войны Владимир Путин говорил еще более недели назад, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Глава государства заявил, что пять мировых держав, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны обезопасить планету от глобальной войны.

«Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества», — подчеркнул российский лидер.

В первую очередь, для защиты мира от угрозы должны устранить предпосылки для глобальной войны, обновить подходы к обеспечению стабильности на планете с учетом военных, политических и экономических аспектов.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил основные факторы, угрожающие существованию современного мира. Соответствующее заявление Гутерриш сделал, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы всемирной организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

«Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех всадников <...> Первый всадник предстает в обличье высочайшей геополитической напряженности», — отметил он.

Гутерриш подчеркнул, что из-за напряженности в мире все больше людей гибнет в террористических актах, ширится и растет ядерная угроза всему человечеству. Кроме того, все больше людей вынуждены бежать из родных мест, больше чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

Второй всадник Апокалипсиса — «экзистенциальный климатический кризис», отметил генсек ООН. По его словам, во всем мире средняя температура продолжает бить рекорды, и миллионы видов живых существ в самое ближайшее время могут оказаться на грани исчезновения.

Третий всадник — рост недоверия друг к другу по всему миру. Также растет неравенство, доверие к политическим институтам падает. Равенства прав и свободы от насилия требуют женщины, добавил он.

Наконец, четвертый всадник Апокалипсиса — неосознаваемый технологический прогресс, его «темная сторона».

«Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать — или даже его осознавать», — заявил он. Гутерриш подчеркнул, что новые технологии несут «огромные блага», но ими злоупотребляют «для совершения преступлений».