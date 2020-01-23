Борьба с расизмом: Путин предложил встречу членов Совбеза ООН

России, Китаю, США, Франции и Великобритании стоит провести заседание, на котором лидеры этих стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, обсудили бы главные мировые угрозы, заявил российский президент Владимир Путин.

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По его словам, ведущие государства мира должны быть сплоченными перед угрозами проявления разного рода шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других подобных опасностей, передает РИА «Новости».

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Они несут особую ответственность за сохранение цивилизации», — пояснил политик.

Как указал Путин, такая встреча будет важна именно в год 75-летия окончания Второй мировой войны. Российский лидер выразил готовность присутствовать на этой встрече в любом городе мира.

Лондон выразил заинтересованность в таком саммите и заявил, что ждет детализации предложения от Путина, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на британское правительство.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал инициативу Путина, передает «Интерфакс».

«Мой дорогой друг, президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе.

Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться и говорить об этом. Мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека, именно это мы должны защищать», — указал он.

Тема необходимости усиления борьбы с антисемитизмом в последнее время часто звучит в речах Путина. Так, в четверг, 23 января, он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле.

Президент России также выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином.

Визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства России его сократили до одного дня. Российский президент в ходе общения со своим израильским коллегой отметил, что 40% убитых и замученных гитлеровским режимом евреев были советскими гражданами.

«Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия с вами», — сказал Путин.

По различным данным, во время холокоста на территории СССР нацистами было убито 2,6 млн евреев. Российский глава также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Израильские и международные СМИ отмечают, что поездка в Иерусалим стала для Путина своего рода «триумфом» на фоне отказа приехать в Израиль польского президента Анджея Дуды. Так, издание Haaretz пишет, что визит был воспринят как «удар по президенту Польши».

В декабре прошлого года Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей». Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части гонений на евреев.

«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение. На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.

В январе нынешнего года польское посольство на Украине осудило ответ пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко на критику послов Польши и Израиля шествия в честь националиста Степана Бандеры, говорится в комментарии дипмиссии «Польскому радио».

В диппредставительстве Польши на Украине заявили, что «трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата».

«Если считать эти слова реальным заявлением МИД Украины, это означает, что украинская дипломатия вводит в число героев идеологов национализма, от рук которых пали десятки тысяч поляков, евреев и представителей других наций»,

— отметили польские дипломаты, обратив внимание, что ответ Зеленко не был размещен на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее пресс-секретарь украинского министерства отметила, что каждый народ и каждая страна имеет право на самостоятельное определение и чествование своих героев.

«Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа — одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев», — указала украинский дипломат.