«Нелепое выступление»: что пишут о фиаско Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе выступал перед пустым залом и говорил абсурдные вещи, сообщает израильский 7 Kanal.

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На выступлении президента Украины аудитория составила лишь несколько десятков человек. В то время, к, примеру, как выступавший перед Зеленским премьер-министр Пакистана Имран Хан собрал аншлаг.

«Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. В самом же выступлении Зеленского в Давосе было много абсурдных вещей», — говорится в материале.

Среди таких заявлений израильтяне приводят к примеру просьбу Зеленского, адресованную Евросоюзу, взять Украину к себе вместо покидающей объединение Великобритании.

Еще один такой поступок украинский президент совершил, когда попытался шантажировать Израиль, требуя предоставить ему слово на мероприятиях в память о холокосте, иначе лидер пригрозил вообще не прилететь в страну.

Право слова Зеленскому не предоставили, и приглашение в качестве выступающего не выслали. Однако, после этого украинский лидер сказал, что все-таки полетит в Израиль.

Кроме того, СМИ указывают, что Зеленский попросил у Москвы организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, на что российская сторона ответила о возможности встречи «на ногах» — то есть, краткой мимолетной беседы.

Днем ранее Зеленский в Давосе обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории, и посетовал на то, что международное сообщество не слишком активно препятствовало этому.

По словам украинского лидера, со стороны стран-союзниц Украины и международных организаций это уже становится «новой нормальностью» — выражать озабоченность в ответ на боевые действия в Донбассе и другие нарушения права.

Подобное заявление украинского президента во многом продиктовано безысходностью и не вызывает ничего, кроме смеха, сказал в эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

«Само выступление Зеленского в Давосе – это хорошо поставленный комедийный спектакль, потому что, с одной стороны, все, что он говорил, ничего, кроме смеха, ни у кого не вызывает. С другой стороны, Киеву нужно делать ставку повыше, поднимать планку из расчета, что хотя бы «три сольдо» в карман упадет. Ничего лучше не придумали, как всем рассказать о том, что на них очень высокая цена. Только все окружающие эту цену до сих пор не рассмотрели», – заметил Колесниченко.

Впрочем, украинским лидерам не привыкать выглядеть не слишком хорошо в глазах международного сообщества.

Так, в декабре 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европейском парламенте, на которых зачитывался доклад немецкого депутата Михаэля Галера, посвященный результатам выполнения украинскими властями соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

В рамках дебатов обсуждалось, в частности, убийство херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, масштабная коррупция на Украине, а также ситуация с электронными декларациями чиновников.

«Порошенко не смог бы сказать ни слова, а только сидел бы на балконе и выслушивал. Проект резолюции «О свободе СМИ на Украине» в Европейский парламент внесли 43 евродепутата из пяти разных групп. Поэтому ему дали сохранить лицо», — рассказывал украинский экс-дипломат Олег Волошин.

В июле того же года МИД России в твиттере опубликовал видео того, как Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводят совместную конференцию на саммите Североатлантического альянса при практически пустом зале.

На ролике, представленном в твиттере МИД России видно, как во время брифинга президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в зале, вместимостью не менее ста человек, сидит 13 зрителей, часть которых – фотографы.

«Когда ты что-то делаешь не так», — озаглавлен пост российского внешнеполитического ведомства.

Читатели блога с юмором восприняли ситуацию, в которую попали украинский лидер и глава военного блока.

«Порошенко и пустота», «Граф дякула всем надоел», «Эй скажите спасибо что пришли стулья! Это стулофобство по отношению к ним!», — вот лишь некоторые комментарии. Еще один пользователь предположил, что все журналисты «кинулись в буфет за сардельками».