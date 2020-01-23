«Крайне важно»: Госдума одобрила поправки к Конституции

Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.

Документ предполагает, в том числе, расширение полномочий парламента и Конституционного суда.

С инициативой законопроекта выступил президент России Владимир Путин. В поддержку законопроекта высказались все присутствовавшие на заседании депутаты (432 из 450).

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Во втором чтении президентский проект закона предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во втором чтении», — пояснил председатель нижней палаты парламента.

Кроме непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать соответствующая рабочая группа. При этом комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать поправки в течении 15 дней с момента принятия законопроекта в первом чтении, то есть до 7 февраля.

К слову, несколько депутатов не пришли к началу пленарного заседания и не смогли проголосовать по инициативе о поправках к Конституции. Как заявил Володин, некоторые парламентарии приходят на полчаса или час позже.

«Коллеги, отсюда и вопросы. Мы говорим о полномочиях будущего парламента, который будет решать судьбу страны, министров утверждать, вице-премьеров, а на работу приходят с опозданием», — посетовал спикер Госдумы.

Стоит отметить, что предложенные главой государства поправки к Конституции предполагают внесение изменений в 22 статьи основного закона России. В частности, они затронут главы с третьей по восьмую, а вопрос их утверждения будет вынесен на общероссийское голосование.

Законопроект изменит и некоторые положения основного закона государства, связанные с президентом. В случае его принятия будут изменены требования к кандидатам на пост главы государства. Так, желающие стать президентом должны будут проживать в России не менее 25 лет и никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Кроме того, из положения о сроках для главы государства исключается оговорка «подряд», таким образом один человек не сможет более двух раз стать президентом России.

Требования в части гражданства не распространяется на жителей России, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства». Эта оговорка позволит жителям Крыма и Севастополя стать кандидатами в президенты.

К слову, президентский законопроект предполагает распространить ужесточенные требования по гражданству и на высших должностных лиц субъектов России. Также иностранного гражданства не должно быть у депутатов Госдумы, сенаторов Совфеда, членов правительства и судей.

Предложенные президентом поправки к основному закону России затрагивают все ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную. В частности, изменения усиливают роль парламента, Госдума получит право назначать премьер-министра и вице-премьеров, а Совфед будет консультировать президента по министрам силовых ведомств.

Кроме того, сенаторы смогут по представлению главы государства назначать и увольнять генпрокурора вместе с заместителями, а также глав Конституционного и Верховного судов и их судей.

При этом законопроект предполагает сокращение числа судей Конституционного суда до 11 человек вместо 19, но предусматривает расширение функций суда в целом. Так, Конституционный суд получит право проверят федеральные и конституционные законы по запросу главы государства, а также законы субъектов России до их подписание президентом или главой региона.

Отдельный блок изменений в Конституции посвящен социальным гарантиям, в него входит закрепление регулярной индексации пенсий и положение, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума.

К тому же, законопроект предусматривает, что решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Конституцией, не подлежат исполнению Россией.