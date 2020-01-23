На долгую память: Путин в Иерусалиме без Зеленского и Дуды

Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста в Израиле. Он также выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме «Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» и встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом страны Реувеном Ривлином.

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Визит Путина в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства России его сократили до одного дня.

Российский президент в ходе общения со своим израильским коллегой отметил, что 40% убитых и замученных гитлеровским режимом евреев были советскими гражданами.

«Так что это в полном смысле этого слова наша общая трагедия с вами», — сказал Путин. По различным данным, во время холокоста на территории СССР нацистами было убито 2,6 млн евреев.

Российский глава также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Израильские и международные СМИ отмечают, что поездка в Иерусалим стала для Путина своего рода «триумфом» на фоне отказа приехать в Израиль польского президента Анджея Дуды. Так, издание Haaretz пишет, что визит был воспринят как «удар по президенту Польши».

В последнее время Варшава и Москва вошли в клинч из-за разного понимания роли Красной Армии в освобождении Польши. Власти этой страны считают, что за освобождением последовала оккупация со стороны СССР.

Не приехал на форум в Иерусалиме и президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил свой отказ тем, что передал места украинской делегации в зале лицам, пережившим холокост.

В мемориальном комплексе «Яд Вашем», где проходил форум, решение президента вызвало недоумение. Представители учреждения также выразили сожаление о том, что такой шаг был сделан именно в отношении форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

«Сегодня утром президент Украины заявил, что не будет участвовать [в пятом Всемирном форуме памяти холокоста], объяснив это тем, что передает свои места в зале пережившим Холокост. Президенту [Украины] было объяснено, что все лица, пережившие Холокост, получили ответ на их просьбы [предоставить места] в течение последних дней. В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным», — цитирует заявление «Яд Вашем» ТАСС.

Не исключено, что Зеленский решил не приезжать на церемонию из-за того, что его просьба о встрече с Путиным не была удовлетворена.

Несмотря на то, что политики приехали в Израиль для участия в памятных мероприятий, не обошлось и без текущей повестки. Так, одной из центральных тем общения Нетаньяху с Путиным, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майклом Пенсом стала тема Ирана.

Ситуация в этой стране вышла на первые полосы после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Между лидерами немало противоречий по этому вопросу. В то время как Путин и Макрон выступают за сохранение ядерной сделки с Ираном, премьер Израиля и вице-президент США Майкл Пенс придерживаются обратного мнения.

Москва, которая имеет хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном остается ключевым игроком в этой ситуации, объясняет «Газете.Ru» бывший посол Израиля в России эксперт клуба «Валдай» Цви Маген.

«С одной стороны, есть очень серьезное иранско-американское противостояние, с другой стороны, у России есть свои интересы в отношении Ирана. Сейчас все это закрутилось в один клубок, который потихоньку разматывается. Если России удастся договориться и с Израилем, и с Ираном, то все будет нормально»,

— говорит дипломат.

На полях форума Путин также провел встречу с Макроном, который приветствовал инициативу российского лидера провести заседание пятерки Совета Безопасности ООН по мировым проблемам.

«Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе. Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка», — сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.

«Все будет хорошо»

В Израиле Путин также провел встречу с матерью израильской гражданки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за провоз в багаже гашиша. Она была транзитной пассажиркой и доступа к багажу не имела. Путин дал понять матери девушки что ее ситуация может разрешиться положительно.

«Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи», — сказал Путин.

По словам российского лидера, ему понятна позиция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно возвращения Иссахар домой и добавил, что все будет учтено при принятии окончательного решения.

«Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо», — отметил российский президент.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что слова российского лидера можно расценивать как намек на возможное разрешение ситуации и освобождение Иссахар досрочно.

Сама девушка, которая получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков, говорила, что сожалеет о сложившейся ситуации и поскорее хочет вернуться на родину. При этом она не стала просить президента РФ о помиловании.

Возможное освобождение Иссахар может принести израильскому премьеру очки на выборах в марте, однако, пока неясно сможет ли нынешний премьер-министр сформировать правительство.

Цви Маген при этом считает, что даже если нынешний премьер уйдет, отношения России и Израиля не пострадают.

«У России и Израиля очень много точек соприкосновения, много общих интересов, поэтому какой бы лидер не пришел к власти с новым правительством, он будет позитивно относится к России. Нисколько не меньше, чем нынешний премьер-министр», — сказал «Газете.Ru» Маген.