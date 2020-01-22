«Мир нас не защищает»: Зеленский обвинил Россию в аннексии

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе обвинил Россию в «аннексии» части украинской территории, и посетовал на то, что международное сообщество на слишком активно препятствовало этому.

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По словам украинского лидера, со стороны стран-союзниц Украины и международных организаций это уже становится «новой нормальностью» — выражать озабоченность в ответ на боевые действия в Донбассе и другие нарушения права.

«Шестой год в моей стране идет война. Шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территории. Это произошло, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая new normality. Да, мир сплотился вокруг этих вопросов. Но достаточно ли украинцам — погибшим и тем, кто потерял дом — достаточно ли им всемирной «обеспокоенности» и «беспокойство»? Этого мало», — заявил глава государства.

В этой связи он призвал улучшать международную архитектуру безопасности и не ограничиваться сплоченностью только в Facebook при репостах сообщений о произошедших трагедиях.

При этом он не исключил своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие два дня в Израиле, где лидеры большинства стран мира будут участвовать в мероприятиях, посвященных памяти Холокоста и освобождения от гитлеровских войск польского лагеря Аушвиц.

Стоит отметить, что Зеленского не позвали выступать на памятных мероприятиях в Израиле.

«Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — отметил в интервью изданию Times of Israel.

По словам украинского лидера, его выступление с речью было бы «справедливым», поскольку каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был рожден на территории Украины.

Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в мемориальном комплексе «Яд-Вашем» в Израиле 22-23 января. Ранее на мероприятие отказался приехать президент Польши Анджей Дуда — ему также организаторы не предоставили слово с трибуны. В местной прессе появились сообщения, согласно которым одна из ключевых причин отмена визита Дуды — присутствие на форуме Владимира Путина.

Днем ранее стало известно, что Украина будет проводить мероприятия для распространения антироссийских настроений на Парламентской ассамблее Совета Европы, это пообещала глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Понятно, что мы это будем делать. Это наша национальная позиция», — заявила дипломат.

При этом, по ее словам, украинские представители будут общаться с делегатами РФ.

«Если в дебатах (Россия. — прим. ред.) говорит о неправильных и фейковых нарративах, конечно, мы должны отвечать», — сказала Ясько. Она добавила, что это не значит, что Киев «должен дружить» с Москвой.

За несколько дней до этого Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Зеленского провел консультативно-совещательное заседание, на котором была рассмотрена стратегия национальной безопасности.

В документе под названием «Безопасность человека — безопасность страны», среди прочего, указывается, что Украине необходимо принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и напряжения в двусторонних отношениях.

При этом, там же уточняется, что украинские власти будут осуществлять комплекс международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных, экономических мер и мер безопасности под общим названием «Крым — это Украина».

Первый заместитель председателя Госдумы по делам Содружества независимых государств (СНГ) Константин Затулин выразил сомнения в последовательном осуществлении Украиной курса на снижение напряженности в отношениях с Россией.

Парламентарий положительно оценил стратегию нацбезопасности Украины по уменьшению вероятности эскалации конфликта с Россией. Однако он выразил сомнения в последовательном осуществлении данного курса.

По словам депутата, Украина долгое время придерживалась тактики нанесения ущерба России. Данная линия была выгодна радикалам и «западным спонсорам», подчеркнул зампред. Член нижней палаты также отметил, что отказ Украины от подобного курса «проверяется не декларациями, а практикой».