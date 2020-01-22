«Это месть»: почему Трамп «очень разозлился» на Обаму

Решение экс-президента США Барака Обамы выслать российских дипломатов уже после объявления результатов выборов президента в 2016 году очень разозлило победившего тогда Дональда Трампа. Об этом в книге «Очень стабильный гений» рассказали журналисты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг, передает ТАСС.

«За три недели до инаугурации Трамп проводил время в своем поместье в Мар-а-Лаго. Тогда он узнал <...> о решении администрации Обамы выслать российских дипломатов», — говорится в одной из глав. Стоит отметить, что название книги — цитата Трампа, эти слова он произнес, отвечая на критику со стороны членов Демократической партии.

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По словам Ракера и Леоннига, Трамп был раздражен, что Обама сделал «агрессивный выпад» против России, не проконсультировавшись с преемником.

Избранный американский лидер тогда также предполагал, что решение о высылке было принято «из соображений мести» демократами, поскольку выдворение российских дипломатов «поставило бы под вопрос легитимность его победы».

Трамп также с самого начала своего президентского срока отвергал любые домыслы о том, что Кремль якобы помог ему победить на выборах.

Описываемые события относятся к концу 2016 года, когда Обама приказал выслать из США 35 российских дипломатических сотрудников. Госдепартамент США объявил персонами нон грата тех работников российских дипмиссий, кто, по версии Вашингтона, «не действовал в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом».

Это решение было предпринято как ответ на якобы вмешательство России в президентские выборы. Кроме того, меры стали реакцией на «преследования американских дипломатов за рубежом, которые увеличились за последние четыре года и в значительной мере за последние 12 месяцев».

Тогда Кремль не ответил США «зеркально» и лишь пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю елку.

9 ноября 2016 года Дональд Трамп неожиданно для многих наблюдателей победил президентских выборах кандидата от демократов, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. В 70-летнем возрасте бизнесмен и шоумен Трамп стал самым пожилым президентом в истории Америки. Его правление связано с огромным количеством скандалов и беспрецедентной критикой со стороны американской прессы. Трампа постоянно обвиняют во лжи, считают, сколько тысяч раз он соврал на посту президента, сравнивают с немецким фюрером Адольфом Гитлером и называют его «марионеткой Кремля».

Трамп, естественно, отрицает все эти обвинения и в ответ называет американских демократов и своих противников из журналистской среды «врагами свободы, Бога и Америки».

Кроме того, за три года, что прошли с момента его избрания, Трамп уволил больше людей, чем кто-либо из его предшественников. Как подсчитали СМИ, свои должности покинули 23 человека, занимавшие высокие посты в администрации. По данным экспертов британской газеты The Guardian, за время президентства Трампа из правительства ушел 51 сотрудник.

Президент-бизнесмен также нашел новое применение для Twitter. Он использует его как политическое оружие. В Twitter глава США негодует, выражает эмоции, бичует политических оппонентов, посылает сигналы своим друзьям и соперникам и даже назначает встречи. Пожалуй, самое важное, касательно первого срока Трампа, это тот факт, что он не начал ни одной военной кампании с момента вступления в должность 20 января 2017-го.

Кроме того, Дональд Трамп стал третьим в истории США президентом, в отношении которого была начата процедура импичмента — после Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

Процедура импичмента была запущена спикером палаты представителей, демократом Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

Стремясь опровергнуть жалобу на Трампа, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского — там не было свидетельств давления, но стенограмма была выложена с купюрами.

Наконец, противники Трампа любят обвинять его в связях с русскими хакерами, которые якобы помогали ему выиграть выборы. По этим предположениям, хакеры группировки Fancy Bear взломали компьютеры штаба Демпартии, похитили информацию и опубликовали ее, благодаря чему Трамп будто бы и победил на выборах.

Россия все эти обвинения отрицает и называет беспочвенными и бредовыми. Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами не обнаружилось.