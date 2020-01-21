Хоккейная дипломатия: чем займется новый посол США в Москве

Новый американский посол в России Джон Салливан встретился с заместителем главы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым и вручил ему копии верительных грамот.

Реклама

«Замминистра иностранных дел пожелал новому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США», — говорится в сообщении МИД.

Вручение копий верительных грамот — первый шаг работы любого посла в стране пребывания. Оригиналы он должен будет передать президенту страны Владимиру Путину. Как правило, в один день свои верительные грамоты главе государства вручают сразу несколько послов.

Рябков ранее отметил в беседе с журналистами, что у Москвы «реалистичные» ожидания в связи с приездом Салливана. Он при этом выразил надежду, что общение с новым послом позволит «медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня».

В отличие от своего предшественника — бывшего губернатора Юты и экс-посла США в КНР Джона Хантстмана, Салливан до отправки в Россию работал заместителем главы Госдепартамента. В 2018 году он даже на месяц возглавил ведомство — пока госсекретарем не был утвержден Майк Помпео.

В области международных отношений Салливан трудится лишь с 2010 года — до того момента он работал на различных должностях в минюсте, минобороны и минторге. В начале карьеры на дипломатическом поприще Джон Салливан возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Стоит отметить, что в соседнем Иране в 1970-е годы послом работал его дядя Уильям Салливан.

От Арктики до Афганистана

Салливан в понедельник, 20 января, обозначил несколько приоритетов во взаимодействии с Россией. Среди них — сотрудничество в Арктике, денуклеаризация Корейского полуострова, ситуация в Афганистане, а также исследование космоса.

С последним направлением у России и США дела обстоят, в целом, неплохо. Российские космонавты и американские астронавты вместе работают на Международной космической станции, а США приобретают у РФ двигатели для ракет-носителей Атлас-5.

В то же время Арктика хотя и остается местом совместной работы российских и американских ученых, стала полигоном для соперничества между военными двух стран. В Вашингтоне не скрывают беспокойства по поводу активизации Москвы в арктическом регионе. Так, Россия возводит в Арктике военные базы, аэродромы, пункты ВМФ, совершенствует систему истребительного авиационного и зенитного ракетного прикрытия, модернизирует средства радиолокационной разведки.

Названный Салливаном как один из приоритетов Афганистан важен в среднесрочной перспективе, учитывая, что в стабильности в этой стране заинтересованы оба государства. В настоящее время и Москва, и Вашингтон — каждый на своем направлении — ведут переговоры с запрещенным в России и ряде других стран радикальным исламистским движением «Талибан» (организация запрещена в России). Эта сила, против которой США и Россия активно боролись, сегодня видится «меньшим злом», чем «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

«Афганистан — одно из немногих направлений, где противоречия между США и Россией минимальны», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Центра изучения современного Афганистана Омар Ниссар.

По мнению эксперта, в случае оживления российско-американского диалога можно будет говорить о возможной разморозке проекта по поставкам российских транспортных самолетов Ми-17 для нужд Афганистана. Закупки этих машин осуществляли США для афганской армии.

Нет времени на двусторонние отношения

При этом Ниссар указывает, что первым шагом в этом направлении мог бы стать ремонт уже имеющихся у Афганистана вертолетов. Ходовые качестве российских машин летом 2018 года оценил генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн. Чиновник рассказал, что американские аппараты Black Hawk, которые должны заменить российскую технику, уступают ей по ряду параметров.

В видеообращении нового посла Салливана в Facebook говорится о том, что сотрудничество США и России важно для борьбы с терроризмом и стратегической стабильности.

«Я могу с гордостью сказать, что наше сотрудничество по этим направлениям сделало мир более безопасным», — отметил посол.

При этом о двусторонних отношениях, которые в данный момент находятся на низком уровне, посол говорить не стал.

Как ранее разъяснял «Газете.Ru» бывший посол США в России Майкл Макфол, во время предвыборного периода «изменять политику» уже поздно.

«У президента [США Дональда Трампа] нет желания идти на это во время выборной кампании. Обычно вообще во внешней политике тяжело что-то сделать во время предвыборной кампании», — подчеркивал экс-глава дипмиссии.

По мнению Макфола, конкретным достижением для посла стало бы продление договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в начале 2021 года.

«Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для Путина и Трампа», — считает Макфол.

Предшественник Салливана на посту посла США Хантсман приложил немало усилий для улучшения отношений двух стран, отмечает специалист в области международной безопасности Виктор Мизин.

«Он был выдающимся дипломатом, который был максимально настроен направлять наши отношения на колею сотрудничества», — говорит Мизин.

Ранее близкий к Госдепу США источник рассказывал «Газете.Ru», что посол Хантсман имел «прямой доступ» в Белый дом. Хантсман и Трамп, действительно, хорошо знают друг друга. Что же касается Салливана, то таких связей с президентом у него нет.

Знакомая с Салливаном бывший посол США Энн Патерсон отмечает, что он руководствуется «здравым смыслом», а это самое главное для главы дипмиссии.

«И у него хорошие отношения с Белым домом», — пояснила дипломат в интервью The Washington Post.

Посол с хоккейной клюшкой

Новая должность может стать для Салливана сложным испытанием, да и его российский коллега посол Анатолий Антонов также находится в непростом положении.

«Так как Россию считают «токсичной», многие не хотят вести диалог», — обращает внимание специалист в области международной безопасности Виктор Мизин.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев уверен, что сегодня должность посла является во многом «технической». Однако глава представительства «может либо мешать, либо помогать двусторонним отношениям».

Новый посол начинает работу в период, когда в России сменяется правительство, а вскоре будут внесены изменения в Конституцию. Наблюдение за политическим процессом в стране пребывания — важная часть работы любого дипломата. По традиции от него будут ждать немало бумаг с характеристиками тех или иных руководителей России, и для этого ему необходимо иметь как можно больше контактов на разных уровнях.

Возможно, приобретать знакомства Салливану помогут неформальные рычаги. Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс рассказала, что Салливан — заядлый хоккейный болельщик: «И я слышала, что он даже собирается играть в хоккей в России, когда будет позволять время», — написала в Twitter. Она также использовала хештег #hockeydiplomacy (англ. «хоккейная дипломатия»).

Известно, что среди влиятельных российских государственных деятелей немало игроков в хоккей, в их числе президент России Владимир Путин и новый глава правительства Михаил Мишустин.

Не исключено, что неформальному знакомству посла США с представителями российской элиты помогут ветераны российского хоккея, которые многие годы играли в клубах США.