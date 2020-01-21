«Чего я хочу, так это чистой воды»: Трамп удивил Давос

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Под исход своего первого срока глава Белого дома уже не удивляет своими речами, для которых так характерны громкие патриотичные и самодовольные заявления — Америка прежде всего. Тем не менее на этот раз президент США показал и некоторые свои козыри в борьбе за президентское место.

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«Мы выигрываем, как никогда. Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, подобного которому мир никогда не видел прежде», — так американский лидер начал свою 20-минутную речь о достоинствах и победах США под его предводительством.

Мировая общественность привыкла к подобной риторике со стороны американского лидера, однако на этот раз его речь была нацелена в основном на американский электорат — выборы президента США пройдут 3 ноября этого года, и противостояние демократов и Трампа уже идет полным ходом.

В качестве примера своего успеха Трамп привел трехстороннее торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), которое было достигнуто в 2018 году. Договор был призван сменить соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), действовавшее с 1994 года. Выступая в Давосе, американский лидер не удержался от критики предыдущей сделки.

«Как я отметил ранее, мы покончили со стихийным бедствием под названием НАФТА, одним из худших торговых соглашений, когда-либо заключенных. И мы заменили его невероятным новым соглашением USMCA с Мексикой и Канадой», — сказал Трамп.

В декабре, по настоянию главы Белого дома, стороны внесли финальные изменения в новое соглашение.

Не обошел стороной президент и торговую сделку с Китаем, работа над которой продолжается, хотя и не без трудностей. Тем не менее, церемония подписания договора по первой фазе соглашения состоялась 15 января в Вашингтоне, что позволило Трампу добавить еще одно достижение в копилку перед выступлением на Всемирном экономическом форуме.

«Вторая фаза переговоров начнется очень скоро, — заверил американский лидер. — Наши отношения с Китаем, вероятно, еще никогда не были такими хорошими, как сейчас. Это был тяжелый путь, но мои отношения с [председателем КНР] Си Цзиньпином замечательные».

Оба соглашения, заявил Трамп, представляют новую модель торговли XXI века.

Конечно, не забыл президент и о другом своем достижении — экономика США развивается все больше с его приходом. Безработица в стране достигла исторического минимума за 50 лет — 3,5%. Скромничать Трамп не стал: США получили 7 млн рабочих мест с тех пор, как он стал президентом, причем прогресс затронул представителей нацменьшинств и женщин, сообщил он. Таким образом, по словам главы Белого дома, он борется с неравенством в стране.

«Американская мечта возвращается, больше и лучше, чем раньше», — уточнил он, добавив, что, хотя при администрации Барака Обамы США потеряли 60 тыс. фабрик, 12 тыс. снова запущены. Традиционно Трамп не обошелся без критики в адрес своего предшественника, сетуя, что унаследовал от него лишь «обломки».

«Время скептицизма прошло, — заявил он. — Я считаю американскую модель примером для всего мира. Работника, гражданина и семьи».

Благодаря бизнесу, который вернул заводы, американцы, покинувшие страну, возвращаются назад, подчеркнул американский лидер.

«Невероятные богатства попадают в места, которые не видели ничего [подобного] уже сто лет. Нет лучшего места на Земле, чем Соединенные Штаты», — обратил внимание Трамп и перешел к торговым отношениям с Великобританией, которая через десять дней должна покинуть Евросоюз.

О некой масштабной сделке с Лондоном глава Белого дома твердит давно. Перспективы торгового соглашения стали также и инструментом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в борьбе за кресло лидера правящей Консервативной партии, победу на парламентских выборах и даже за сам Brexit. Отношения двух политиков развиваются как нельзя лучше — они публично выражают друг другу поддержку, что в их случае говорит о многом.

«Мы готовим очень большую торговую сделку. Очень большую, такой большой сделки у нас с Британией никогда не было», — предупреждал Трамп еще в августе в ходе саммита «большой семерки». И Борис Джонсон не отставал: «Это будет превосходное соглашение».

Примерно то же Трамп сказал и со сцены Всемирного экономического форума, отметив, что оценивает Джонсона как «замечательного нового премьер-министра», который «очень хочет заключить торговую сделку» после Brexit.

Впрочем, на перспективы заключения «превосходного соглашения» многие смотрят весьма скептически. Отношения политиков могут быть дружественными, пока речь не зайдет о пересечении их интересов. И здесь Трамп вряд ли забудет о своем главном приоритете в международной политике — «Америка прежде всего». До тех пор глава Белого дома может говорить о будущих договоренностях как об уже заключенной сделке — очередной победе наряду с современными моделями торговли USMCA и соглашением с Китаем.

По словам Трампа, США также готовы помочь странам Европы добиваться энергетической безопасности — поставками сырья.

«Мы призываем наших друзей в Европе воспользоваться поставками энергосырья из США, чтобы добиться реальной энергетической безопасности», — сказал глава Белого дома, заявив, что его страна «добывает нефти и газа больше всех в мире».

Это не первое подобное заявление Вашингтона. Американцы считают, что европейским странам следует отказаться от российского газа, в том числе от планов получения энергоносителей по выгодным для европейцев трубопроводам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Москва, по словам американской стороны, преследует политические цели при реализации этих проектов.

Уже в самом конце своей речи Трамп неожиданно удивил собравшихся, заговорив о проблемах экологии.

Выход США из Парижского соглашения, обвинения президента в сторону демократов в том, что их экологические меры негативно влияют на экономику страны, его указ об отмене введенных Обамой мер по защите экологии — все это сделало из Трампа главного противника экоактивистов.

На этот раз глава Белого дома выступил в неожиданном для всех амплуа, позволив себе достаточно осторожное высказывание: «Мы должны отвергать вечных пророков гибели. Это не время для пессимизма. Это время для оптимизма».

После этого Трамп заявил, что Вашингтон присоединится к инициативе по высаживанию триллиона деревьев, сорвав первые за всю речь аплодисменты. В июле швейцарские ученые заявили, что в рамках борьбы с глобальным потеплением площадь лесных массивов следует увеличить примерно на треть (1 трлн).

Именно это высказывание Трампа стало главной новостью.

«Чего я хочу, так это чистой воды и самого чистого воздуха», — отметил он, добавив, что является «большим сторонником окружающей среды».

Заявление Трампа, однако, встретило все же неоднозначную реакцию среди собравшихся.

«Я очень взволнован триллионом деревьев и тем, что США присоединяются к инициативе. Надеюсь, мы услышим то же самое от китайцев позже сегодня», — заявил The Guardian основатель компании Salesforce Марк Бениофф.

Однако, как заявила изданию исполнительный директор Greenpeace Дженнифер Морган, инициатива Трампа не компенсирует негативное воздействие на экологию. По ее словам, глава Белого дома лишь в очередной раз продемонстрировал отрицание вреда, который наносится угольной, нефтяной и газовой промышленностью.

«Он должен разработать всеобъемлющий, социально справедливый климатический план, который к 2040 году снизит выбросы до нуля и оставит ископаемое топливо в земле», — сказала она.

Не впечатлил американский лидер и 17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая выступила на форуме после него.

«Сажать деревья — это хорошо, конечно, но этого практически нигде недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Это не может заменить реального уменьшения последствий изменения климата или возрождения дикой природы», — подчеркнула девочка.

Сам же Трамп, разговаривая с журналистами после своего выступления, заметил, что его речь была хорошо принята. Он обратил внимание, что в зале находились представители 200 крупнейших компаний мира, многие из которых будут инвестировать в США после.

«Это означает рабочие места, это означает экономическое развитие. У нас все хорошо, и мы будем делать намного лучше», — резюмировал Дональд Трамп.