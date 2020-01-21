«Примирительный настрой»: о чем говорили Путин и Джонсон

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях международной конференции по Ливии в Берлине носила конструктивный характер, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В целом, контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами такого примирительного настроя», — цитирует ТАСС слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что сообщения британской стороны о встрече в Берлине «не передают атмосферу». Суть контакта, по его словам, отличается от «сути сообщения Даунинг-стрит». Конкретизировать при этом Песков не стал.

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Как стало известно 20 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину в ходе их встречи в Берлине, что российско-британские отношения не будут нормализованы в ближайшее время.

«Пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность <...>, нормализации не будет», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Вскоре после этого посольство России в Лондоне заявило, что власти Великобритании до сих пор не ответили на запросы по поводу инцидента в Солсбери.

«При этом все еще никаких ответов на наши вопросы, никаких доказательств обвинений в духе highly likely, никакой информации о Сергее и Юлии Скрипалях, к которым также нет консульского доступа», — добавили в дипмиссии.

По словам Джонсона, позиция Лондона по поводу инцидента с отравлением в Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей «остается неизменной». Британские власти обвиняют Россию в причастности к покушению. Москва эти обвинения отвергает.

«Атака в Солсбери <...> была безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он (Джонсон — прим. ред.) сказал, что подобная атака не должна повториться», — отмечается в сообщении Даунинг-стрит.

Наконец, в канцелярии британского премьера указали, что Джонсон напомнил Путину об ответственности, которая лежит на России и Великобритании в сфере международной безопасности — в том числе в Сирии, Ливии, Ираке и Иране.

Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Он оправдывал этот поступок тем, что «присягу давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После Сергей Скрипаль был раскрыт и арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, после чего эмигрировал в Великобританию.

Скрипалей обнаружили на лавочке возле торгового центра Maltings в маленьком городке Солсбери к западу от Лондона. «Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего.

Спустя неделю после отравления тогдашний британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление — «вероятнее всего» (англ. — highly likely) — лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Лондон официально отказался от сотрудничества с Россией в расследовании «дела Скрипалей».

По его словам, Следственный комитет РФ предложил соответствующим структурам Великобритании взаимную помощь в расследовании отравления в Солсбери. На протяжении нескольких месяцев Лондон игнорировал это предложение.

По данным британской прокуратуры, Скрипалей отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Им предъявили обвинения в покушении на убийство экс-полковника ГРУ и его дочери, а также британского полицейского Ника Бейли. Согласно сведениям ведомства, Петров и Боширов являются агентами ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT подтвердили, что действительно были в Солсбери в марте 2018 года, однако лишь с туристическими целями.