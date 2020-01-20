За Скрипалей: Джонсон отказался мириться с Россией

Российско-британские отношения не будут нормализованы, пока РФ угрожает безопасности Соединенного королевства и его союзников. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину в ходе их встречи в Берлине, передает ТАСС.

«Пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность <...>, нормализации не будет», — говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Путин и Джонсон побеседовали на полях Ливийской конференции, проходившей в Берлине 19 января 2020 года. Эта встреча двух политиков стала первой с момента назначения Джонсона на пост главы правительства летом прошлого года.

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По словам Джонсона, позиция Лондона по поводу инцидента с отравлением в Солсбери российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей «остается неизменной». Британские власти обвиняют Россию в причастности к покушению. Москва эти обвинения отвергает.

«Атака в Солсбери <...> была безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он (Джонсон — прим. ред.) сказал, что подобная атака не должна повториться», — отмечается в сообщении.

Наконец, на Даунинг-стрит отметили, что Джонсон заявил Путину об ответственности, которая лежит на России и Великобритании в сфере международной безопасности — в том числе в Сирии, Ливии, Ираке и Иране.

Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в британском городе Солсбери 4 марта были найдены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия с признаками отравления. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской Secret Intelligence Service (SIS). Он оправдывал этот поступок тем, что «присягу давал Советскому Союзу, а не этой стране [Российской Федерации]». После Сергей Скрипаль был раскрыт и арестован, сидел в тюрьме и был обменян на российских разведчиков, эмигрировав в Великобританию.

Скрипалей обнаружили на лавочке возле торгового центра Maltings в 50-тысячном городке Солсбери к западу от Лондона. «Они были просто обмякшие. Им было хорошо, никаких признаков боли, ничего такого. Безжизненные, если хотите», — сообщали очевидцы произошедшего.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление — «вероятнее всего» (англ. — highly likely) — лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Лондон официально отказался от сотрудничества с Россией в расследовании «дела Скрипалей».

По его словам, Следственный комитет РФ предложил соответствующим структурам Великобритании сотрудничество и взаимную помощь в расследовании отравления в Солсбери. На протяжении нескольких месяцев Лондон игнорировал это предложение.

В октябре Великобритания все же дала официальный ответ, в котором сообщается, что власти страны не могут предоставить РФ помощь по данному делу. Основанием для отказа назывались «соображения национальной безопасности».

Лавров подчеркнул, что речь идет о расследовании дела, связанного с судьбой российских граждан. Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство (РФ и Великобритании), однако его дочь Юлия является «стопроцентно российской гражданкой», отметил дипломат.

Президент России Владимир Путин заявил также, что дело Скрипалей — обычный шпионский скандал, который раздувается искусственно. Путин отметил, что западные журналисты героизируют Скрипаля, сообщая, что он «чуть ли не правозащитник какой-то». Президент напомнил, что Скрипаль признан шпионом, который сотрудничал с иностранной разведкой в ущерб России.

Кроме дела Скрипалей российско-британские отношения омрачены взаимными санкциями. В начале января Лондон объявил, что после выхода из Евросоюза намерен ввести санкции за нарушения прав человека в том числе и против российских чиновников.