Не позвали: Зеленский не выступит на форуме памяти Холокоста

Президента Украины Владимира Зеленского не позвали выступать на форуме в Израиле, посвященном 75-й годовщине освобождения Красной Армией концентрационного лагеря в польском Освенциме. Об этом сам Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Times of Israel.

«Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — отметил он.

По словам украинского лидера, его выступление с речью было бы «справедливым», поскольку каждый четвертый еврей, погибший в Холокосте, был рожден на территории Украины.

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Всемирный форум памяти Холокоста пройдет в мемориальном комплексе «Яд-Вашем» в Израиле 22-23 января. Ранее на мероприятие отказался приехать президент Польши Анджей Дуда — ему также организаторы не предоставили слово с трибуны. В местной прессе появились сообщения, согласно которым одна из ключевых причин отмена визита Дуды — присутствие на форуме президента России Владимира Путина.

Неделю назад министерство иностранных дел Израиля осудило воздание почестей идеологам украинского национализма, ответственным за убийство евреев на Украине в годы Второй мировой войны.

«Лица, ответственные за убийство евреев во время Холокоста и погромы, а также антисемитские идеологи украинского национального движения в последнее время стали предметом публичного чествования на Украине», — говорится в заявлении израильского МИДа.

По мнению Тель-Авива, сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом — это не внутреннее дело одной страны. «Это является проявлением общего нравственного долга перед Израилем и его многими союзниками по всему миру», — подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины в ответ заявил, что Киев решительно осуждает любые формы антисемитизма и нетерпимости.

«Органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их [антисемитизма и нетолерантности] проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями», — говорится в заявлении. Украина и впредь будет «восстанавливать историческую справедливость», сохранять память о Холокосте и не давать в обиду имена «борцов за независимость, чью память опорочила пропагандистская машина СССР».

Речь, очевидно, идет об идеологе украинского национализма Степане Бандере, одной из ключевых фигур украинского национализма. В 1934 году Бандеру арестовали польские власти. Он был приговорен судом к смертной казни, замененной впоследствии на пожизненное заключение. В 1936−1939 годах отбывал срок в польских тюрьмах, на свободу вышел в сентябре 1939 года благодаря началу Второй мировой войны. После пытался создать независимое украинское государство, сотрудничал с нацистами, организовал ряд терактов, оказался в концлагере Заксенхаузен.

В годы Великой Отечественной бандеровцы убили более 100 тыс. мирных жителей в Польше, Белоруссии и на Украине. От рук сподвижников Бандеры гибли евреи, поляки, русские и украинцы, отказавшиеся сотрудничать с националистами.

Польша до сих пор отказывается забывать Волынскую резню — устроенную украинскими националистами расправу над польским населением Волыни.

В 1959 году Бандера, живший в Германии, был застрелен агентом КГБ Богданом Сташинским, выходцем из среды украинских националистов. Спустя пару лет убийца сдался властям Западной Германии.

За вооруженное сопротивление советским войскам власти независимой Украины включили Бандеру в «пантеон» национальных героев. 2020 год во Львовской области и вовсе был объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ).

МИД России также заявил, что поддержка неонацизма украинскими властями является угрозой для мировой безопасности. В диппредставительстве указали на упорство, с которым Киев «героизирует деятелей так называемого национально-освободительного движения в период 1940—1950-х годов, членов украинских националистических формирований».

Президент Украины Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом на пост главы государства, также высказывался о своем отношении к личности Бандеры.

«Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины»,

— говорил политик.

Тем временем президент России Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы не допустить искажения истории.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром», — заявил Путин. В пример он привел Израиль, который не позволяет миру забыть о Холокосте.

«А мы с вами тоже не должны давать забыть о жертвах других народов СССР, русского народа», — подчеркнул российский лидер.