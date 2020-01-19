Почти вице-президент: Госдума даст Медведеву новую должность

Сегодня, 20 января, Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о создании должности зампредседателя Совета безопасности. Ранее на этот пост был предложен бывший российский премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство которого ушло в отставку 15 января.

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Законопроект о создании новой должности был направлен в комитет по безопасности и противодействию коррупции в конце прошлой недели. Как отмечается на официальном сайте Госдумы, заместитель председателя Совбеза назначается лично президентом России.

Инициативу о введении новой должности внес лично президент России Владимир Путин. О намерении сделать это он заявил еще 15 января, подчеркнув, что Медведев станет его непосредственным заместителем. Позже Путин также включил в состав Совета безопасности нового премьер-министра Михаила Мишустина.

«Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время — введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент. Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать», — цитирует президента RT.

Официально круг полномочий Медведева на новом посту еще предстоит определить — до этого момента такой должности в Совбезе не существовало. Часть экспертов изначально ошибочно предположили, что экс-премьер будет заместителем секретаря Совета безопасности, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, истолковав такое назначение как ослабление позиций Медведева.

На деле ситуация обстоит иначе. В новой конфигурации Дмитрий Медведев, по сути, станет «правой рукой» не секретаря Совбеза, а его председателя — президента Владимира Путина.

Политолог Станислав Белковский в разговоре с «Газетой.Ru» и вовсе сказал, что подобный расклад фактически делает Медведева вице-президентом: аппаратный вес и связи Медведева на Западе позволят ему выполнять «особые поручения» президента, даже если на новой должности у него будет меньше прямых полномочий.

Совет Безопасности — орган, в первую очередь, консультативный, однако он имеет большое значение для российской обороны и силового комплекса, поскольку именно здесь принимаются решения, которые в дальнейшем выполняют другие профильные ведомства.

Несмотря на то что полномочия зампредседателя пока еще официально не утверждены, круг его деятельности уже предварительно очерчен. Назначая Медведева на новый пост, президент предложил тому заняться повышением обороноспособности и безопасности страны. С учетом ключевой, пусть и совещательной роли Совбеза в этих вопросах Медведев может обрести статус своеобразного «модератора» в сфере обороны и силовых структур.

Существует и другое мнение — что новая должность Дмитрия Медведева станет «переходным этапом», по окончании которого бывший премьер займет другой пост. Такую версию в своем Telegram-канале высказал политолог Марат Баширов. По его мнению, в дальнейшем Медведев может перейти в Конституционный суд либо станет заместителем Владимира Путина в Госсовете.

Подобные предположения во многом основаны на том, что раньше Медведев не занимал никаких силовых должностей.

Стоит, впрочем, помнить и о том, что именно Медведев подписал указ об отправке российских войск в Южную Осетию в 2008 году. Также во время его президентства была проведена масштабная реформа вооруженных сил.

Важен и тот факт, что одновременно с новым назначением Дмитрий Медведев сохранит за собой другой важный пост — он останется главой правящей партии «Единая Россия», что уже подтвердил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Должность заместителя председателя Совета безопасности не предусматривает никаких законодательных ограничений в части совмещения с должностью председателя политической партии. Поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем «Единой России», — заявил Турчак.

Сам Медведев, комментируя свое назначение в интервью Первому каналу, напомнил о широком круге вопросов, которыми занимается Совбез — сюда входят как сфера безопасности, так и защита прав человека, экология и международная повестка. Экс-премьер также назвал свои новые обязанности «важной и нужной работой».

«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было», — добавил экс-премьер.

Совмещая второй по влиятельности пост в Совете безопасности и оставаясь председателем правящей партии с большинством в Госдуме, Дмитрий Медведев уже не выглядит политически ослабленным. Его новый круг полномочий может оказаться не сильно меньше премьерского, однако его еще предстоит очертить.