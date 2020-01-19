Время и задачи: Медведев объяснил отставку правительства

Отставку российского правительства можно объяснить стоящими перед страной задачами и сроками работы. Об этом заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью Первому каналу.

«Обозначены <...> столь масштабные задачи по обновлению политической системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы», – отметил бывший премьер-министр, подчеркнув среди прочего «фактор правительства».

По словам Медведева, время – тоже важный фактор. Он напомнил, что возглавлял кабмин почти восемь лет, и это была «длительная и сложная работа». В ходе службы, отметил экс-премьер, приходилось принимать решения и по чрезвычайно трудным вопросам.

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«Это [восемь лет] огромный срок. За новейшую историю России это было первый раз», – добавил он.

Медведев также сообщил, что изучал вопрос о сроках работы правительств Российской Империи и СССР. «Так долго этими вопросами никто не занимался, за исключением отдельных, может быть, совершенно фигур», – заявил он.

Наконец, чиновник призвал спокойно относиться к отставке кабмина, это совершенно нормальный процесс, принятый во всем мире. В целом он доволен работой правительства под его руководством.

Однако был и ряд нерешенных вопросов, которые встают перед новым кабинетом министров и премьером Михаилом Мишустиным. В частности, преемнику Медведева предстоит сосредоточиться на увеличении реальных доходов населения.

«Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься», – отметил экс-премьер. Болезненным, но необходимым вопросом, была пенсионная реформа, добавил он. Среди прочих запоминающихся моментов своего управления правительством, Медведев перечислил вторую волну мирового финансового кризиса, снижение цен на нефть и газ, воссоединение Крыма с Россией и последовавшие за этим санкции, импортозамещение и борьба с инфляцией.

«Сейчас у нас инфляция, это результат деятельности правительства и Центробанка, <...> составляет 3%. Это самая низкая инфляция за всю историю нашей страны», – добавил он.

Резюмируя, бывший премьер подчеркнул, что доволен работой – как кабмина, так и своей.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства.

«В соответствии с пунктом «в» статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции Российской Федерации постановляю: объявить об отставке Правительства Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Отмечается, что документ вступил в силу с момента подписания, то есть с 15 января 2020 года. Кроме того, Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьера — вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева. Российский лидер провел рабочую встречу с Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в пресс-службе.

Незадолго до этого Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в ходе которого глава государства предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ.

«Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», — указал Путин.

В частности, президент предложил закрепить за Госдумой утверждение премьер-министра, а затем по представлению премьера всех вице-премьеров и федеральных министров.

«Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — отметил Путин. Он также добавил, что за главой государства должно остаться право снимать премьера и других министров.

Помимо этого, президент заявил о необходимости закрепить в основном законе статус и роль Госсовета, в работе которого принимают участие главы всех регионов.

«За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность. Его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан страны вопросов», — уверен Путин.