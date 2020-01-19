Самолет из Ирана: в Киеве встретили погибший экипаж

Траурная церемония встречи тел погибших украинцев началась в киевском аэропорту «Борисполь». Самолет, доставивший 11 гробов из Тегерана, приземлился в украинской столице днем, передает телеканал «Громадьске».

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Кроме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука, в аэропорту на взлетной полосе находятся около двух сотен человек: представители прессы, сотрудники «Международных авиалиний Украины» и родственники погибших.

Многие люди не скрывают эмоций. От катафалков гробы, накрытые украинскими флагами, несут солдаты почетного караула. В руках у собравшихся – красные гвоздики и розы. Некоторые сотрудницы МАУ надели фирменные шарфы сине-желтого цвета с логотипом авиакомпании.

Самолет «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.

В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных. Украинских граждан среди жертв — 11 человек.

Крушение украинского «Боинга» произошло перед ракетным ударом Ирана по американским военным базам, что привлекло особенное внимание международной общественности. Тегеран, напомним, нанес «удары возмездия» по базам вооруженных сил США в ответ на убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.

После крушения пассажирского Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном украинский президент Владимир Зеленский обратился к согражданам. «Я прошу всех — особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий», — заявил Зеленский. Он прервал из-за крушения свою неформальную поездку в Оман, где проводил время с семьей, и в срочном порядке вернулся в Киев.

Он подчеркнул, что приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы.

Отметим, что российских граждан среди погибших на борту «Боинга» не было. Президент РФ Владимир Путин вскоре после крушения направил телеграмму с соболезнованиями своему украинскому коллеге. Он назвал последствия крушения трагическими, и выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Впоследствии власти Ирана признали, что самолет был сбит их ракетой «земля-воздух» по ошибке. Командующий воздушными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был определен оператором системы противовоздушной обороны «как крылатая ракета». Из-за помех он не смог вовремя доложить об этом руководству, добавил Хаджизаде, и поэтому принял решение ударить по «Боингу».

«Либо сработала система помех, либо сеть была занята. У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. Увы, он принял неверное решение и запустил ракету», — добавил генерал.

Хаджизаде отметил, что иранские военные просили закрыть воздушное пространство страны на время ракетных ударов по американским базам в соседнем Ираке. Однако этого сделано не было, и гражданские самолеты продолжали летать над Ираном. По словам Хаджизаде, КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского самолета и гибель людей, а ему самому «захотелось умереть, когда [он] услышал о катастрофе».

16 января министры иностранных дел Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании встретились в Лондоне и обсудили крушение в Иране самолета Boeing 737. Дипломаты потребовали от Тегерана выплатить компенсации семьям погибших, а также провести «тщательное и прозрачное международное расследование».

Пострадавшие государства рассчитывают, что выплаты будут произведены в соответствии с международным законодательством и без задержек.

«Мы попросили правительство Ирана, чтобы международные эксперты были включены во все этапы следствия, чтобы пострадавшие страны, семьи погибших, международное сообщество получили ответы, которых они заслуживают, и чтобы виновные понесли наказание», — заявил глава канадского внешнеполитического ведомства Франсуа-Филипп Шампань.