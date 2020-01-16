Обмен отдаляется: почему провалилась встреча по Донбассу

Заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое состоялось 16 января в Минске, прошло без участия представителя Киева Валерии Лутковской, что вызвало негативную оценку со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

«Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, поскольку полномочный представитель в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону»,

— цитирует «Луганский информационный центр» руководителя рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольгу Кобцеву.

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Фактически Киев прислал на заседание чиновника более низкого ранга, и это не позволило обсудить такие вопросы, как обмен удерживаемых сторонами граждан, а также открытие пунктов въезда-выезда между ЛНР и Украиной.

Ранее ЛНР и Украина обсуждали возможность организации новых обменов. Последний такой состоялся между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом в конце декабря 2019 года. Тогда ДНР и ЛНР передали Украине 76 человек, получив взамен 124 гражданина. Стоит отметить, что этот обмен стал результатом договоренностей лидеров России, Украины, Германии и Франции, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

В то же время, несмотря на дискуссии о новых обменах, пока неясно, сколько еще человек могут включить стороны в свои списки, а также когда подобные действия можно было бы осуществить. В частности,

Лутковская ранее говорила, что на востоке страны удерживаются еще около 300 человек, однако официальные документы у Киева есть только на 100 из них.

От прошедшей 16 января встречи ждали полноценного диалога, поскольку накануне президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. В беседе он пообещал, что на заседании контактной группы в Минске украинские дипломаты поднимут вопрос введения дополнительных мер «для полного и всеобъемлющего прекращения огня».

Зеленский также сообщил Меркель, что украинская сторона выбрала три дополнительных участка разведения вооруженных сил и средств на территории Донбасса (соответствующие договоренности также были достигнуты на «нормандском саммите» в декабре).

До беседы с Зеленским Меркель обсуждала вопрос урегулирования в Донбассе с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Москву 11 января. По итогам общения с канцлером ФРГ Путин отметил, что минские соглашения должны оставаться безальтернативными.

«По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в «нормандском формате», воплотились в жизнь», — отметил российский лидер на совместной пресс-конференции с Меркель.

Вскоре Украину должен посетить президент Франции Эммануэль Макрон, который также планирует обговорить с Зеленским ситуацию в Донбассе. «Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — сообщили в офисе президента Украины.

В Берлине и Париже не скрывают, что хотели бы скорейшего разрешения конфликта в Донбассе, так как перед ним стоят сейчас более насущные проблемы. Германия увязла в Северной Африке: 19 января в германской столице пройдет международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Кроме того, и Париж, и Берлин озабочены эскалацией напряженности вокруг Ирана — на кону выход Тегерана из «ядерной сделки».

При этом, несмотря на явное давление со стороны европейских партнеров на Киев, «центральное правительство не спешит изменяться так, как этого требовали западные переговорщики», пишет обозреватель международного портала InDephNews Джонатан Пауэлл.

В то же время автор отмечает, что даже если Донбасс вновь станет частью Украины в правовом смысле, экономические вложения в регион будут неподъемными. В подтверждение своих слов он приводит оценки известного экономиста Андерса Аслунда, который отмечает, что для этого потребуется сумма в $20 млрд при ежегодном бюджете всей Украины в $26 млрд.

В этой связи Киеву потребуется помощь европейских стран, которые потенциально могут выделить средства на Донбасс. Что же касается США, то Вашингтон в последнее время дистанцировался от Украины из-за процедуры импичмента, которую запустили американские конгрессмены в отношении Дональда Трампа.