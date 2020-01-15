Первый после Путина: что известно о новом премьере

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и главы ФНС состоялась после встречи российского лидера с кабинетом министров РФ, в ходе которой премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе. Это решение прозвучало на фоне ежегодного послания президента к Федеральному собранию, с которым президент выступил в первой половине дня 15 января.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты — а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», — сказал Медведев.

Выдвижение кандидатуры Михаила Мишустина стало неожиданностью для многих. При этом стоит отметить, что в случае этого назначения правительство возглавит человек с весьма внушительным опытом работы в экономической сфере.

53-летний Михаил Мишустин — выпускник Московского станкоинструментального институт по специальности инженер-системотехник, там же он окончил аспирантуру.

Карьеру в налоговой сфере Мишустин начал еще в 1998 году — тогда он был назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. Уже через год он стал заместителем министра России по налогам и сборам. Спустя пять лет Мишустин возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В 2007 стал руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, однако уже через год он покинул пост.

Спустя два года, в 2010-м, Мишустин вернулся на госслужбу и занял должность руководителя ФНС. Тогда Алексей Кудрин, бывший в то время вице-премьером, посоветовал Мишустину направить усилия на улучшение администрирования налогов, не увеличивая при этом давление на бизнес.

В том же году Мишустин получил степень доктора экономических наук по теме «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». Впоследствии написал более сорока научных работ, преимущественно на тему налогообложения. Михаил Мишустин женат, имеет троих сыновей.

16 января Госдума рассмотрит его назначение на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба Госдумы.

Изменения, предложенные президентом, касаются исполнительной, законодательной и судебной власти, указал уходящий премьер Дмитрий Медведев, кабмин готов предоставить Путину возможность принимать все необходимые для этого решения.

«В этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство России в действующем составе подало в отставку», — подчеркнул Медведев.

Российский лидер поблагодарил правительство за проделанную работу, отметив, что не все задачи получилось реализовать, и предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Для введения соответствующего поста президент готов к изменениям в закон. Владимир Путин уже подписал указ об отставке правительства.

Послание российского лидера к Федеральному собранию 2020 года, действительно, стало сенсацией для российского общества. Неожиданно для всех Владимир Путин, хоть и отметив, что Конституция РФ не требует поправок, все же призвал к внесению достаточно серьезных изменений.

Так, президент предложил повысить статус Государственной думы, дав нижней палате парламента право утверждать кандидатуру премьер-министра, а также представлять членов правительства. Глава государства при этом не будет иметь права отклонить предложенные кандидатуры.

В то же время, отметил Владимир Путин, Россия должна оставаться президентской республикой. За главой государства останется право назначать руководителей силовых ведомств — МВД и Минобороны, президент также останется Верховным главнокомандующим.

Также за первым лицом государства сохранится право определять задачи и приоритеты деятельности кабинета министров, а также право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров, если те будут ненадлежащим образом исполнять свои обязанности или в случае утраты доверия.

Помимо этого, Путин предложил усилить и роль Совета Федерации, который сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов РФ. Верхняя палата парламента будет участвовать и в назначении руководителей силовых ведомств — их главы, по предложению Путина, будут назначаться «по итогам консультаций с Советом Федерации».

На этом анонсированные президентом изменения не заканчиваются. Владимир Путин предложил закрепить в основном законе роль и статус Госсовета, который в настоящее время представляет собой орган, собирающийся время от времени для решения общенациональных задач.

В Госсовет входят руководители обеих палат Федерального собрания, полпреды президента, главы регионов и другие высшие должностные лица государства. Госсовет проходит под председательством президента, однако в настоящее время его роль в Конституции не отражена.

В завершение выступления перед Федеральным собранием Владимир Путин заявил, что предложенные изменения в Конституцию должны быть вынесены на общероссийское голосование.

В Государственной думе уже уточнили, что решение может быть принято уже в текущем году.