Послание Федеральному собранию: что скажет президент

Послание президента Федеральному собранию является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России — пунктом «е» статьи 84.

В ежегодном публичном обращении президент дает оценку положения дел в стране, а также определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

Форма послания и его содержание практически полностью определяются главой государства, они не регламентируются какими-либо правовыми актами. В числе исключений лишь анализ выполнения социально-экономического развития страны, который обязательно включается в послание, согласно закону «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития России» от 1995 года.

Реклама

Начиная с 2014 года в своем обращении президент также формулирует основные направления финансовой политики государства, раньше этой теме было посвящено отдельное Бюджетное послание президента.

16-е послание Путина

Сегодняшнее послание станет 16-м для президента России Владимира Путина. Впервые он обратился к Федеральному собранию в июле 2000 года, всего через несколько месяцев после своей инаугурации.

Главной темой первого обращения нового главы государства стало усиление вертикали власти. Впоследствии в разные годы Путин затрагивал социально-экономические темы, вопросы безопасности и повышения качества жизни россиян. Кроме того, президент часто делал акцент на демографии, модернизации и развитии политической системы России.

К примеру, план комплексной модернизации России в XXI веке стал одной из основных тем послания Путина в 2007 году, под конец своего второго президентского срока глава государства также назвал рост национального благосостояния одним из главных национальных приоритетов страны.

В 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев, в своем первом послании к Федеральному собранию он озвучил идею увеличения сроков полномочий президента и Государственной думы. В дальнейшем он делал упор на модернизации, общечеловеческих проблемах и плане по масштабной реформе политической системы России. Последнее стало одним из основных аспектов послания Медведева к парламенту в 2011 году, тогда президент предложил вернуться к прямым выборам губернаторов и изменить систему парламентских выборов.

Через год, в 2012 году, к законодателям вновь обратился Путин. Тогда президент поставил задачу в течении четырех-пяти лет полностью обеспечить независимость России по основным видам продовольствия, а затем стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания.

В последующие годы глава государства в числе ключевых тем называл вопросы безопасности страны, амнистии капитала и облегчения работы бизнеса, а также необходимость продления программы маткапитала.

К слову, в 2016 году основной темой послания президента стало «умножение человеческого капитала» как главного богатства России.

При этом через год послание президента не состоялось, а было перенесено на март 2018 года. Тогда, по словам самого Путина, его выступление носило «рубежный характер». Послание президента заняло почти два часа и впервые сопровождалось демонстрацией мультимедийных материалов — графиков, диаграмм и видеороликов. Основной темой в его речи стала безопасность: были представлены новейшие разработки России в сфере вооружений — российская авиационная гиперзвуковая система «Кинжал» и ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат».

15-е послание президента Федеральному собранию состоялось в конце февраля 2019 года, оно было сосредоточено вокруг повышения благосостояния жителей России. Также Путин уделил внимание демографии, обеспечению детей яслями и медицинским обслуживанием и затронул ряд вопросов в сфере безопасности.

О чем скажет Путин в 2020 году

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы по-разному оценивают возможные вопросы, которые президент может поднять в своем послании Федеральному собранию. К примеру, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Путин коснется изменения Конституции.

«Мы можем усилить законодательную власть и передать Госдуме право утверждать состав правительства. А выборы в парламент проводить только по партийным спискам, потому что одномандатные округа — это всегда сепаратизм, центробежная сила», — отмечал глава ЛДПР.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что в своем послании Путин может уделить особое внимание человеческому фактору.

«Будет уделено [внимание] человеческому фактору, росту благосостояния каждого взятого человека. Это очень важно, так как санкционная тенденция в отношении России продолжается», — говорил сенатор.

Кроме того, президент затронет тему продвижения передовых технологий и искусственного интеллекта, указал Клинцевич, они связаны с оружием 5-го и 6-го поколений.

В то же время, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская ожидает, что Путин скажет о резонансном законопроекте о предупреждении насилия в семье.

«Данная инициатива разделила общество на два лагеря, и над ней следует работать, чтобы достичь компромисса. Необходимо сделать так, чтобы политики не вмешивались в дела семьи», — подчеркнула депутат.

Путин в послании оценит работу кабмина по росту уровня жизни россиян, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Ожидаю, что в послании президента будут даны ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют граждан. В первую очередь, что нужно делать, чтобы вновь стали расти реальные доходы людей», — цитирует слова Миронова ТАСС.

В качестве одной из причин снижения реальных доходов населения лидер «Справедливой России» считает политику таргетирования инфляции. По его мнению, сдерживание инфляции не является двигателем экономического роста.

При этом член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что президенту стоит поднять вопрос о ситуации с системой здравоохранения, работа которой пока не налажена.

«К сожалению, заработные платы врачей — это больше достижения оптимизации и связаны с увеличением нагрузки, а не пересмотром отношения к здравоохранению. К тому же, следует говорить о сокращении населения и улучшении лекарственного обеспечения регионов», — подытожил депутат.

Традиции обращения

Начало оглашения послания президента запланировано на полдень по Москве, но время выступления президента не регламентировано. Самым кратким было послание Путина в 2000 году, когда президент выступал перед Федеральным собранием менее часа.

Самым продолжительным же стало послание 2018 года — оно продолжалось почти два часа.

Дата и место проведения мероприятия постоянно меняются, в этом году послание президента состоится 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Что касается аудитории, то, как правило, число гостей на церемонии — около 1 тыс. человек. Помимо представителей Федерального собрания, на мероприятие приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного совета, Общественной палаты и глав основных конфессий, руководителей регионов и городов федерального значения, других высокопоставленных лиц, а также представителей СМИ.

Традиционно темы и содержание послания держатся в секрете, его текст готовится в течении нескольких месяцев — с 2015 года в подготовке участвует только администрация президента. Сам Путин отмечал, что в работе над новым посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов россиян.

Речь идет о вопросах, связанных с преодолением застоя в сфере доходов граждан, говорил президент ТАСС. Кроме того, Путин озабочен снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, и уровнем бедности.

«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отмечал президент России.