«Очередь за Путиным»: почему Хафтар отказался мириться

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 14 января покинул Россию, не подписав соглашения о временном прекращении огня с главой правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сараджем.

Несмотря на то что сам факт встречи противников стал определенной удачей, надеждам российской стороны не удалось сбыться: соглашение о прекращении огня было подписано лишь главой ПНС Сараджем, а маршал Хафтар, взявший время на размышление до 14 января, подпись под документом так и не поставил.

Переговоры между делегациями ЛНА и ПНС, в которых также приняли участие члены МИД России и Турции, прошли в Москве 13 января. При этом противоборствующие стороны не встречались лично, а вели диалог через посредников — российских и турецких.

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Как отмечает Anadolu со ссылкой на источники в окружении Хафтара, он настаивал на вводе своих военных в ливийскую столицу Триполи и формировании правительства национального единства.

Некоторые наблюдатели заявляют, что произошедшее можно охарактеризовать как провал усилий Москвы и Анкары в направлении урегулирования конфликта, однако глава Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов не увидел «ничего драматического» в сложившейся ситуации.

«Это совершенно нормальное развитие событий — нельзя быстро разрешить то, что назревало несколько лет. Хотя договаривались о временном прекращении огня, в переговорах не удалось избежать глубоких тем», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Вместе с тем отказ Хафтара подписать соглашение с Сараджем все же наносит удар по миротворческим позициям Москвы в этом направлении, считает старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Григорий Лукьянов.

«В среднесрочной перспективе отношения России с Хафтаром могут измениться в сложную сторону. Демарш Хафтара и его отъезд оставил «неблагоприятное впечатление» в Москве»,

— утверждает эксперт. Он также отмечает факт, что в СМИ «данная встреча представлялась как прорыв, а теперь же действия Хафтара «негативно скажутся на репутации Москвы как медиатора конфликта».

Несмотря на дипломатическую равноудаленность Москвы от обеих сторон, Хафтар пользовался большей поддержкой Москвы. Маршал несколько раз он бывал в России, где встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. В январе 2017 года он был торжественно принят на российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

По сообщениям зарубежных СМИ на стороне Ливийской национальной армии также воюют бойцы так называемого ЧВК «Вагнер» (деятельность частных военных компаний законодательно запрещена в России). Президент Владимир Путин заявил, что россияне, о которых идет речь, «не представляют интересов российского государства».

При этом Лукьянов отмечает что основные военные успехи армии Хафтара в Ливии были достигнуты благодаря «альянсу» ОАЭ, Египта и Франции, которые оказывают материальную и военную помощь войскам ЛНА. «Именно они — архитекторы его главных побед и главных поражений», — говорит эксперт.

Несмотря на то что соглашения между враждующими странами достичь не удалось, собеседник «Газеты.Ru» отмечает приезд сторон в Москву. «Россия равноудалена как от Триполи, так и от Тобрука, и этим объясняется тот факт, что в этот сложный период они приехали в Москву. Это дань уважения к российской стороне и в долгосрочной перспективе ее интересы не пострадают», — говорит Лукьянов.

Хафтар продолжает и пока выигрывает

Москва и дальше будет способствовать урегулированию в Ливии, однако, по словам Григория Лукьянова из НИУ ВШЭ, предпосылки к этому на сегодня пока отсутствуют.

Одно из препятствий — неготовность Турции вывести из Ливии своих военных, что «является одной из красных тряпок» для ЛНА.

«Любое военное присутствие под эгидой ПНС будет восприниматься как угроза», — говорит Лукьянов.

Известно, что вывод турецких военных стал одним из главных условий Хафтара для подписания соглашения с ПНС. Он также требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на следующий день после переговоров в Москве заявил, что готов преподать урок Хафтару, если тот и дальше будет наступать на позиции правительства национального согласия.

Стоит отметить, что Турция не скрывает своего влияния на Сараджа, который прибыл в Стамбул сразу после переговоров в Москве.

В нынешних условиях, когда военное превосходство за Хафтаром, трудно вести переговоры об урегулировании. Многие специалисты уверены: маршал пойдет на переговоры только в случае военного поражения.

У подобного завершения переговоров в Москве есть еще одно неприятное последствие — на данный момент не понятны перспективы проведения конференции в Берлине, которая назначена на 19 января. О том, что такую конференцию не стоит проводить, если наступление Хафтара продолжится, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

Заявление турецкого лидера последовало вслед за сообщением Anadolu, которое передало, что маршал стягивает своих военных к югу, готовя наступление на позиции Сараджа. Как отмечают источники агентства, в районе предполагаемого наступления были обнаружены бронетехника и орудия, переданные Хафтару ОАЭ.

Конференция в Берлине, на которой должны присутствовать стороны конфликта, а также представители России, ЕС и США, может стать возможностью для канцлера Германии Ангелы Меркель выступить в качестве «европейского» арбитра в Ливии. У Берлина достаточно выигрышная позиция — в отличие от США и других стран она не участвовала в операции по вторжению в Ливию в 2011 году.

В свою очередь, ведущий эксперт аналитической группы GSA в Вашингтоне Теодор Карасик считает, что конференция в Берлине произойдет «тогда, когда согласятся все стороны». Усилия и Берлина, и Москвы важны, однако в нынешних условиях важно обращать внимание «на игроков, которые не находятся за столом переговоров». По его словам, речь, прежде всего, идет об Эмиратах, которые оказывают поддержку Хафтару.

О других возможных участниках урегулирования в Ливии упомянул в интервью турецким СМИ во вторник, 14 января, и президент Турции Эрдоган. Он заявил, что к переговорам необходимо подключить такие государства, как Тунис и Катар.

Турецкий президент также дал понять, что ждет усиления работы на ливийском направлении от Москвы. «Очередь за Путиным», — подчеркнул Эрдоган.