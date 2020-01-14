«Отметим взятие Москвы»: литовский депутат ответил Захаровой

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать взятие Москвы польско-литовским войском в 1610 году. В своем Facebook парламентарий написал, что это «хороший повод» вспомнить об оккупации Русского царства.

«С Польшей мы бы также выразили свое разочарование тем, что Россия не хочет вместе отмечать эту важную годовщину, когда она наконец была освобождена от ига дремучего боярства», — написал Анушаускас.

Свой пост он объяснил заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она ранее выразила удивление тем, что в Польше не будут праздновать 75-ю годовщину освобождения Варшавы от гитлеровских войск.

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«Как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются», — заявила Захарова.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, антифашисты в Европе «снова будут вынуждены уйти в подполье», если ситуация будет развиваться в таком ключе.

Напомним, Варшава была освобождена советскими войсками зимой 1945 года, когда части РККА и Войска Польского начали наступление на город, выбив оттуда немецкие части. Всего за несколько часов польская столица была освобождена. Власти Польши не отмечают эту дату, а польская пресса игнорирует годовщину. Гораздо большее внимание уделяется провалившемуся Варшавскому восстанию 1944 года, начатому польским Сопротивлением при поддержке западных союзников. Советские войска тогда не стали брать Варшаву, объяснив это решение стратегической невозможностью операции в момент этих событий.

Как сообщает ТАСС, представитель варшавской мэрии по приглашению Союза солдат Войска Польского все же возложит цветы у Могилы неизвестного солдата, отметив таким образом годовщину освобождения польской столицы.

Поляки с литовцами оказались в Москве в разгар Смутного времени. Войско гетмана Станислава Жолкевского на два года заняло Кремль. В 1612 году поляков выбили оттуда русские ополченцы во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским. Впрочем, на этом Смута не закончилась — лишь в 1618 году было подписано Деулинское перемирие, которое хоть и закрепило поражение Русского царства в войне с Польшей, но позволило взять передышку после годов политической нестабильности.

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