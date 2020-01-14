«Все пошло не так»: почему Эстония разочаровалась в России

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд приходится произносить дежурные антироссийские речи из-за ситуации с правыми силами в стране, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его мнению, высказывание эстонского лидера о разочаровании республики в России — как раз из их числа.

«Москва также разочарована в Таллине. Была надежда, что националистические и расистские тенденции в политике Эстонии будут убраны в процессе вступления страны в Евросоюз. К сожалению, этого не случилось, как оказалось для ЕС вполне достаточно наличие Эстонии в объединении и НАТО. А наличие в стране демократических стандартов было необязательным», — указал эксперт.

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Националистические тенденции в политике Эстонии сильны, в частности, это проявляется в запрете на обучения в школах на русском языке, добавил Жарихин. Таким образом, в республике ущемляются права нацменьшинств, что не отвечает принципам демократического государства.

Кальюлайд рассказала о разочаровании многих эстонцев в России в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 12 января. По словам президента Эстонии, после распада СССР жители страны надеялись на ряд демократических изменений в России.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при [президенте России] Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так. Но мы не верим, что в этом виноват народ России. Мы различаем режим и простых граждан», — пояснила Кальюлайд.

В настоящее время Россия остается угрозой для соседних стран, считает президент Эстонии, гарантом безопасности для стран Прибалтики остается НАТО, которому в Таллине доверяют на 100%.

«Проблема затрагивает всех, потому что Россия не воспринимает свою собственную подпись под международными договорами всерьез. Вспомните хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, в котором говорится, что каждая страна имеет право на территориальную целостность. Мы разделяем общую оценку стран НАТО в том, что Россия — непредсказуемая страна, ведь она напала на Украину и Грузию», — говорит Кальюлайд.

Готовность НАТО противостоять внешним угрозам не всегда оказывается на высоте, признала лидер Эстонии, но альянс выполняет свои основные функции. Кальюлайд отметила, что не поддерживает критику в отношении работы НАТО, так как с этим часто сталкивается и Евросоюз.

«Я избегаю пессимизма. Я работала в структурах ЕС 12 лет. Всякий раз, когда случался кризис, говорили, что Евросоюзу пришел конец. Но покажите мне альтернативу ЕС! Ее нет», — резюмировала президент Эстонии.

Стоит отметить, что в странах Прибалтики антироссийская риторика на государственном уровне стала тенденцией: Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР в 1940 году и оставались там в качестве республик до 1991 года. В Прибалтике этот период зачастую называют «советской оккупацией», подчеркивая «страдания» государств в составе СССР.

Антироссийская политика в Прибалтике обусловлена в основном интересами внешних игроков, под влияние которых страны региона попали после развала СССР.

К слову, нынешний президент Эстонии старается поддерживать дипломатические отношения с Россией, в апреле прошлого года Кальюлайд посетила Москву и встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе переговоров он назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц двух государств на протяжении долгого времени.

На встрече Кальюлайд предложила Путину посетить Эстонию в 2020 году, а также пригласила президента России на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который запланирован на июнь и должен пройти в Тарту. По ее словам, форум позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире.

Однако некоторые силы в Эстонии негативно относятся к попыткам Кальюлайд наладить отношения с Россией. Как отмечал председатель эстонского парламента Хенн Пыллуаас, он сожалеет о приглашении Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов.

«Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — отмечал Пыллуаас. Хотя, по его мнению, российский лидер скорее всего откажется от посещения мероприятия.

Парламент Эстонии в целом препятствует налаживают отношений двух стран. К примеру, в начале января парламентарии отказались ратифицировать договор о границе с Россией. Москва и Таллин согласовали линию госграницы в 2005 году — спустя почти 11 лет переговоров.

Тогда же стороны подписали пограничный договор, но при ратификации соглашения депутаты эстонского парламента решили включить в преамбулу Тартуский договор, который был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году.

Согласно соглашению, Ивангород и часть Печорского района принадлежали эстонской стороне, однако после вхождения республики в состав Советского Союза эти территории стали частью РСФСР.

Власти Эстонии считают данные территории своими и настаивают на проведение переговоров по границы с учетом этого. В результате России отозвала свою подпись под договором о границе. В 2014 году стороны согласовали новый документ, но парламенты до сих пор не ратифицировали его.