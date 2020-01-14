«Польская месть»: почему Путина не позвали в Освенцим

Польские власти мстят Кремлю, отказываясь пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме советскими войсками. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это. Они хотят быть в образе вечной жертвы», — полагает эксперт. По словам Рара, Польша затаила обиду на СССР «из-за долгого времени нахождения под контролем в коммунистической системе».

Политолог осудил решение польских властей — по его словам, неправильно использовать трагический юбилей для «насаждения антироссийского нарратива».

Реклама

Памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима в Польше пройдут 27 января, однако российский лидер Владимир Путин не будет там присутствовать — соответствующего приглашения он не получал. Причем летом прошлого года власти Польши выражали намерение пригласить президента России.

«Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — подчеркнул тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский. Он добавил, что со стороны Варшавы «есть желание сотрудничать».

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, располагавшийся в польском Освенциме, был одним из крупнейших нацистских «лагерей смерти» и символов Холокоста. В 1941-1945 годах в Освенциме погибли порядка 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи. 27 января 1945 года концлагерь был освобожден войсками РККА. В 1947 году на месте «лагеря смерти» был создан музей, описывающий ужасы этого места и нацистские преступления.

Историческая память о Второй Мировой войне стала одним из камней преткновения в охладевших российско-польских отношениях. Варшава не стала приглашать представителей РФ на мероприятия по случаю годовщины начала войны — 1 сентября. В этот день в 1939 году Третий Рейх напал на Польшу. 17 сентября был начат «Польский поход» Красной армии, занявшей ряд территорий Белоруссии и Украины, ранее находившихся под контролем Варшавы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, без участия российской стороны «не могут считаться полноценными».

7 января вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в сейме Польши предлагают запретить толковать историю «с российской точки зрения».

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — подчеркнула политик.

Конфликт между Россией и Польшей в вопросах трактовки истории разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — подчеркнул российский лидер на заседании коллегии Минобороны.

Незадолго до этого Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием премьера Армении Никола Пашиняна, белорусского президента Александра Лукашенко, первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и молдавского президента Игоря Додона рассказал о Мюнхенском сговоре в преддверии Второй мировой.

В частности, Путин вспомнил о донесении Юзефа Липского, сделанном в конце сентября 1938 года. Польский посланник тогда говорил, что «фюрера осенило»: выслать евреев в африканские колонии, договорившись с Польшей, Венгрией и Румынией.

Одним из поводов для возвращения российских властей к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории» и назвала резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В резолюции Европарламента Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Тем не менее вина за войну возлагается и на советское руководство — наравне с нацистской верхушкой.