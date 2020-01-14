«Польская месть»: почему Путина не позвали в Освенцим

Немецкий политолог объяснил, почему Польша мстит России

Отказ позвать Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима — это месть польских властей, полагает политолог Александр Рар. По его словам, использование трагической даты для «насаждения антироссийского нарратива» неправильно. Причем еще летом Варшава выражала желание пригласить президента РФ на мероприятие.

Польские власти мстят Кремлю, отказываясь пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летия освобождения концлагеря в Освенциме советскими войсками. Об этом в интервью телеканалу «360» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней России за это. Они хотят быть в образе вечной жертвы», — полагает эксперт. По словам Рара, Польша затаила обиду на СССР «из-за долгого времени нахождения под контролем в коммунистической системе».

Политолог осудил решение польских властей — по его словам, неправильно использовать трагический юбилей для «насаждения антироссийского нарратива».

Памятные мероприятия в честь освобождения Освенцима в Польше пройдут 27 января, однако российский лидер Владимир Путин не будет там присутствовать — соответствующего приглашения он не получал. Причем летом прошлого года власти Польши выражали намерение пригласить президента России.

«Такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — подчеркнул тогда пресс-секретарь главы Польши Блажей Спыхальский. Он добавил, что со стороны Варшавы «есть желание сотрудничать».

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, располагавшийся в польском Освенциме, был одним из крупнейших нацистских «лагерей смерти» и символов Холокоста. В 1941-1945 годах в Освенциме погибли порядка 1,4 млн человек, из них 1,1 млн — евреи. 27 января 1945 года концлагерь был освобожден войсками РККА. В 1947 году на месте «лагеря смерти» был создан музей, описывающий ужасы этого места и нацистские преступления.

Историческая память о Второй Мировой войне стала одним из камней преткновения в охладевших российско-польских отношениях. Варшава не стала приглашать представителей РФ на мероприятия по случаю годовщины начала войны — 1 сентября. В этот день в 1939 году Третий Рейх напал на Польшу. 17 сентября был начат «Польский поход» Красной армии, занявшей ряд территорий Белоруссии и Украины, ранее находившихся под контролем Варшавы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, без участия российской стороны «не могут считаться полноценными».

7 января вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в сейме Польши предлагают запретить толковать историю «с российской точки зрения».

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — подчеркнула политик.

Конфликт между Россией и Польшей в вопросах трактовки истории разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — подчеркнул российский лидер на заседании коллегии Минобороны.

Незадолго до этого Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием премьера Армении Никола Пашиняна, белорусского президента Александра Лукашенко, первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и молдавского президента Игоря Додона рассказал о Мюнхенском сговоре в преддверии Второй мировой.

В частности, Путин вспомнил о донесении Юзефа Липского, сделанном в конце сентября 1938 года. Польский посланник тогда говорил, что «фюрера осенило»: выслать евреев в африканские колонии, договорившись с Польшей, Венгрией и Румынией.

Одним из поводов для возвращения российских властей к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории» и назвала резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В резолюции Европарламента Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Тем не менее вина за войну возлагается и на советское руководство — наравне с нацистской верхушкой.