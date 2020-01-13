«Саакашвили сам признался»: попытка госпереворота в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в эфире оппозиционного канала Mtavari Arhi, практически дал признательные показания, говоря, что июньские протесты в республике почти привели к госперевороту. Такое мнение выразил экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

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По его словам, за события 20-21 июня нужно сказать «спасибо» Михаилу Саакашвили. «Выяснилось, что, когда Никанор (Ника) Мелия (экс-депутат от «Единого национального движения» — «Газета.Ru») давал указания своим активистам врываться в парламент, он действовал по заданию Саакашвили. Таким образом, мы выслушали признательное показание от Саакашвили», — подчеркнул Кобахидзе.

С подобной оценкой слов Саакашвили согласен и вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский. «Он [Саакашвили] практически дал признательное показание и подтвердил легитимность расследования, которое началось в связи с событиями 20 июня. Он прямо указал, что они были близки к цели свержения власти», — обратил внимание политик.

11 января Михаил Саакашвили заявил, что в прошлом году во время протестных акций 20-21 июня действующая власть «висела на волоске», а председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» «Бидзина Иванишвили был на грани». Бывший президент Грузии также подчеркнул, что «еще немного, и режим бы пал». «Тогда, по моему мнению, момент убыл упущен», — заключил Саакашвили в прямом эфире.

В министерстве внутренних дел республики сочли слова бывшего грузинского политика своего рода признательными показаниями. В заявлении ведомства говорилось, что признание Саакашвили дает основания предполагать, что он причастен к июньским протестам, которые расследуются по сей день.

«Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем», — утверждают в МВД Грузии. Правоохранители добавили, что будет проведена проверка и следственные мероприятия, после чего они будут подытожены и вместе с другими уликами будет дана соответствующая правовая оценка».

В ведомстве также добавили, что генпрокуратура Грузии расследует события 20-21 июня по статьям «Мятеж с целью свержения государственной власти, повлекший значительный ущерб», «Организация, руководство и участие в групповом насилии» УК Грузии.

Митинги оппозиции прошли после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению принимающей стороны занял место спикера парламента во время открытия сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Действия Гаврилова возмутили оппозицию, которая потребовала выдворения российской делегации из страны. Но даже когда депутаты из России покинули Грузию, протесты не прекратились.

20 июня несколько тысяч человек вышли к зданию грузинского парламента в Тбилиси для проведения антироссийского митинга. Протестующие пытались взять здание законодательного органа Грузии штурмом, однако им это не удалось. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

После этого российский президент Владимир Путин принял решение ограничить авиасообщение с республикой. Запрет на рейсы между Россией и Грузией вступил в силу 8 июля 2019 года и действует до сих пор.

Митингующие, в частности, требовали отставки с поста главы МВД Георгия Гахарии, а также они хотели, чтобы Ираклий Кобахидзе ушел с должности председателя парламента. Эти требования были выполнены. Так, Гахария с 9 сентября прошлого года занимает пост главы правительства страны. Вместе с этим оппозиция требовала перехода выборной системы на пропорциональную. Правящая партия «Грузинская мечта» пообещала уже следующие выборы провести в соответствии с этими изменениями.

Однако парламентарии так и не приняли поправки к конституции. Для этого им не хватило 12 голосов. Против этих изменений выступила часть фракции «Грузинской мечты». 37 парламентариев от правящей партии не приняли участие в голосовании или воздержались. После этого Грузию вновь захлестнули акции протеста.