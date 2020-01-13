Крушение Boeing: как на Украине ищут «российский след»

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что команда украинского президента Владимира Зеленского отреагировала на крушение самолета в Тегеране ненадлежащим образом. Об этом пишет «Украинская правда».

«Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления. Вся власть, все «слуги» отправились на отдых»,

— заявила она на согласительном совете Верховной рады, добавив, что долгое время руководителей страны не могли собрать на соответствующее заседание по катастрофе лайнера «Международных авиалиний Украины» в Иране.

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Она также задалась вопросом, почему украинское посольство изначально исключило в своем сообщении версию теракта, заявив, что по предварительным данным, самолет упал в результате пожара. Таким образом, считает Геращенко, дипломаты «неправильно [сформировали] позицию украинской стороны в этой трагедии». Стоит отметить, что спустя несколько часов в сообщении ведомства была удалена информация о предварительной версии крушения.

«Все это показывает полную безответственность в ключевых для власти вопросах безопасности и внешней политики. Даже средневековым ятулам хватило три дня для того, чтобы все-таки признать, что они сбили самолет», — приводит украинское издание слова политика.

Вместе с тем Геращенко заявила, что «украинские власти пытаются содействовать» России, «когда даже не упоминают о том, что Российская Федерация так же может быть причастна к страшной трагедии с [украинским] самолетом».

По ее мнению, Киев должен требовать проведения Совбеза ООН, чтобы обсудить на нем «возможную роль России в поставках ракет Ирану».

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что за гибель 176 человек должен ответить не только Иран, полностью признавший свою вину, но и Россия.

«За сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», — написал Турчинов в Facebook.

Свои суждения он обосновал тем, что Иран является стратегическим партнером России. По мнению бывшего военного, это означает, что Москва могла участвовать в «подготовке ракетной атаки». Однако он не стал говорить, какую роль могла сыграть Москва в ухудшении отношений между Вашингтоном и Тегераном из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

В ответ на слова Турчинова российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что очевидно, что российская сторона не имеет отношения к крушению украинского самолета, так как «страна — поставщик оружия не несет ответственности за его использование».

«Ни одному нормальному политику в мире и не пришло в голову обвинить Россию. Нормальному не пришло, а Турчинову пришло. Диагноз», — добавил Пушков.

Пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился рано утром 8 января. Он следовал по маршруту «Тегеран — Киев». На борту находились 176 человек, из них 167 — пассажиры, которые являлись гражданами Ирана, Канады, Украины, Германии, Афганистана, Швеции и Великобритании. Кроме того, на борту был украинский экипаж, состоящий из девяти человек. Все погибли.

Изначально рассматривалась версия пожара, возникшего из-за технической неисправности самолета. Также специалисты думали, что мог произойти теракт. Однако спустя три дня после трагедии Иран официально признал, что в ней виноваты иранские военные.

За несколько часов до того, как произошла катастрофа, Тегеран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Это был ответ на убийство американской стороной генерала Сулеймани. Как объяснили иранские власти, вооружение находилось в полной боевой готовности. Система ПВО определила приближавшийся к военному центру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) самолет как вражескую крылатую ракету. У оператора ПВО было несколько секунд, чтобы решить сбивать цель или нет. Из-за проблем со связью военнослужащий не смог согласовать свои действия с командованием, приняв решение сбить лайнер.

Командующий КСИР Хосейн Салами ранее принес извинения за ошибку военных. «Никогда в жизни мне не было так стыдно. Возможно, мы допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников. Однако мы это сделали ненамеренно, мы просим прощения», — приводит его слова агентство ISNA.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани также принес свои соболезнования семьям погибших. Вместе с тем во время телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном он выразил мнение, что в последних событиях на Ближнем Востоке виноваты США.

«Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США», — сказал он, отметив, что иранские военные атаковали иракскую базу США в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это, по его словам, не является преступлением.

Роухани отметил, что необходимо восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы избежать трагических событий в будущем. «Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире», — считает иранский президент.