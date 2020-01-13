«Это весьма несерьезно»: Валенса приглашает Россию в Освенцим

На памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау», который в годы Второй мировой войны располагался в польском городе Освенциме, должен присутствовать российский лидер Владимир Путин, считает экс-президент Польши Лех Валенса.

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Именно русские являются освободителями концлагеря, и «это историческая правда, и никто не изменит ее», передает слова польского политика портал Onet.

«<…> И если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно», — сказал Валенса.

В конце января отмечается 75-я годовщина освобождения Освенцима частями Красной Армии. Известный большинству жителей России и бывшего СССР как «Освенцим», лагерь «Аушвиц-Биркенау» был одной из самых ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха.

Именно на его воротах была выкована надпись: «Работа делает свободным». Здесь нацистами были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них — свезенные туда из разных стран евреи. Заключенных сгоняли на тяжелые работы, а затем убивали в газовых камерах.

«Поездка в Освенцим навсегда оставляет след в памяти, — рассказывал «Газете.Ru» помощник президента России Владимира Путина Андрей Фурсенко, который в 2010 году возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятиях. — Мы стояли там относительно недолго, час-полтора, но можно было представить, что испытывали узники, проводившие часы на пронизывающем ветру. И, хотя мы были одеты уж точно теплее, чем заключенные, возникало ощущение, что мы без одежды, — я промерз насквозь».

Польские власти ранее заявляли, что направят Путину приглашение посетить памятную церемонию.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем «Аушвиц» в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — заявлял пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

Однако в конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в графике Путина не значится поездки в Освенцим. Он напомнил, что президент России посещал мемориал в 2005 году. Известно, что российский лидер в это время будет в Иерусалиме, где вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху примет участие в мероприятиях памяти Холокоста 25 января.

Польского президента Анджея Дуды в Иерусалиме не будет. По его словам, организаторы мероприятия в Израиле не дают ему слова. Кроме того, Дуда утверждает, что хотел встретиться с президентами России и Германии Владимиром Путиным и Франком-Вальтером Штайнмайером, который также будет присутствовать в Израиле, чтобы обсудить потери и страдания поляков и евреев во время Второй мировой, однако ему отказали в этом праве организаторы.

Отношения России и Польши в последнее время обострились. Современные польские власти фактически поставили знак равенства между советским и гитлеровским режимами, и замалчивают роль Красной Армии в освобождении Польши.

На днях польский сейм принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

Резолюция обвиняет СССР и фашистскую Германию в развязывании Второй мировой и утверждает, что Польша и страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами тоталитарных режимов после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Запретить на законодательном уровне толковать историю «с российской точки зрения» — так охарактеризовала решение польских депутатов вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска. «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — подчеркнула политик в Twitter.

Главным же для Варшавы стало напоминание, что СССР в 1939 году заключил пакт с нацистской Германий, что привело к разделу Польши. Стоит отметить, что высшее руководство СССР и России не отрицало этого факта и принесло извинения польскому правительству.

В то же время, в Варшаве стараются обходить стороной факт заключения пакта с Гитлером польским лидером Юзефом Пилсудским, который де-факто был направлен против СССР. Тогдашнее польское руководство также не скрывало антисемитских взглядов, о чем напомнил Путин, процитировав тогдашнего польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. Тот обещал поставить памятник Гитлеру за депортацию евреев на Мадагаскар. После этого МИД Польши вызвал посла России в Варшаве Сергея Андреева для разъяснений.