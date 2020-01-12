«Славная дата»: экс-нардеп призвал отметить сожжение Москвы

Бывший народный депутат Верховной Рады и глава «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в РФ как экстремистская) Рефат Чубаров предложил отпраздновать на Украине годовщину сожжения Москвы. В Facebook политик напомнил о походе крымского хана Девлет-Гирея на Русское царство в XVI веке.

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Крымцам удалось обойти русское войско, вышедшее им навстречу, и добраться до беззащитного города. В посадах Москвы начались бои с гарнизоном, начался сильнейший пожар, выгорели все постройки, кроме каменного Кремля.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — написал Чубаров.

По данным летописей, в результате похода Девлет-Гирея в плен были уведены более 50 тыс. человек, еще более 100 тыс. погибли. От пожара, распространявшегося с большой скоростью, выгорали каменные строения, падали церковные колокола, взрывались пороховые погреба. Многие татарские налетчики, грабившие Москву, также погибли в пожаре. Год спустя в битве при Молодях русские войска разбили крымско-турецкую орду.

После этого в XVI и XVII веках Россия неоднократно предпринимала походы против Крымского ханства — как удачные, так и неудачные. Наконец, в 1783 году при Екатерине II Крым был присоединен к Российской империи. Хотя благосклонность властей к местным мусульманам сохранялась, однако крымские татары массово эмигрировали в Османскую империю.

В конце XIX века численность мусульманского населения Тавриды начала расти, после Октябрьской революции — сокращаться. Советская власть активно сносила мечети. В результате депортации крымских татар в 1944 году ислам исчез из Крыма почти на 50 лет. К концу 1980-х годов крымские татары начали возвращаться на полуостров, возвращая с собой и мусульманство. Президент РФ Владимир Путин называл депортацию крымских татар «бесчеловечной акцией» НКВД.

Лидер крымскотатарских националистов Рефат Чубаров регулярно выступает с русофобскими скандальными заявлениями. В декабре он объявил о подготовке похода на Крым под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

По его словам, Москва в последние несколько лет нарушила все международные нормы закона и шествие должно «помочь вернуть Россию в правовые рамки».

«Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства — на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», — подчеркнул экс-нардеп. Чубаров добавил, что подготовка «похода на Крым» займет несколько месяцев.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Меджлис уже несколько раз анонсировал подобные «походы», но все это ни к чему не приводило и ни один член организации не пересек границу России.

Кроме того, будучи еще депутатом Рады, Чубаров предлагал переименовать Крым.

«Один из вопросов — это название. Сейчас рабочее название — Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название — Автономная Республика Крым. И также предложение — Крымско-татарская автономия. Это один из тех вопросов, который должен быть решен самой конституционной комиссией», — заявил политик.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в ответ на это назвал слова Чубарова «торжеством полного идиотизма». «На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни в фактическом, ни в юридическом отношении, и на Украине это прекрасно понимают... Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров», — сказал парламентарий.

Запрещенный «Меджлис крымскотатарского народа» также отметился радикальными акциями. В сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров «меджлиса» была начата «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские националисты начали «энергоблокаду» Крыма — они взорвали опоры линий электропередач на территории Херсонской области, желая «отрубить» свет на полуострове. В течение двух последующих недель они препятствовали восстановлению опор ЛЭП и возобновлению электроснабжения Крыма. Впоследствии энергоснабжение было восстановлено.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей.