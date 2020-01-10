«Режим «Квартала 95»: Тимошенко осудила Зеленского за несерьезность

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина» обвинила украинского президента Владимира Зеленского и его сподвижников в потере связи с реальностью.

«Мне жаль, что страну заставляют жить в режиме «Квартала 95», в то время, когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить все в стеб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо», — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, заочный конфликт с президентом и «Слугой народа» не имеет значения — важно то, что украинцы «делают и будут делать как народ».

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Уход в оппозицию Тимошенко и ее однопартийцев состоялся после принятия Верховной радой в первом же чтении законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. По словам Владимира Зеленского, уход «Батькивщины» в оппозицию — давняя традиция, связанная с отказом «назначить людей Тимошенко на «сладкие места».

«Эпоха договорняков закончилась навсегда», — подчеркнул Зеленский.

В ответ на это экс-премьер посоветовала президенту «не терять связь с реальностью». Тимошенко также выразила сожаление в связи с тем, что глава государства «опустился до таких шуток».

«Квартал 95» — студия, возникшая из команды КВН, в которой Зеленский играл в молодости. Она занимается производством фильмов, сериалов и телепередач. После избрания Зеленского президентом Украины 20 мая 2019 года совладелец студии Борис Шефир говорил, что политик не будет получать зарплату в «Квартале 95», пока находится на посту главы государства.

В декабре Юлия Тимошенко заявила, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может начаться голод. По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишатся плодородной земли. Кроме того, глава «Батькивщины» считает, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко.

Тем не менее, депутаты Рады на заседании 13 ноября решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником. До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам.

Между тем в начале президентского срока Зеленского отношение к нему Тимошенко выглядело иначе. В преддверии досрочных парламентских выборов глава «Батькивщины» встретилась с новым украинским главой, чтобы обсудить положение дел в стране, выборы в Раду и также — «как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди». Встреча состоялась по просьбе Тимошенко. Но никакой коалиции заключено так и не было.

Одним из первых решений нового президента стал роспуск Верховной рады, которая отказывалась рассматривать его инициативы. Парламентские выборы позволили президентской партии «Слуга народа» впервые в истории Украины получить абсолютное большинство в Раде.

Впоследствии Зеленский смог утвердить лояльный себе состав кабинета министров и завершить смену власти на Украине. Таким образом, помощь со стороны «старых» украинских партий уже была ему не нужна.

Стоит отметить, что вызвавшая возмущение оппозиции земельная реформа была поддержана Всемирным банком. В организации отметили важность проведения данной реформы, а также добавили, что она позволит фермерам покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, земельная реформа должна обеспечить доступ к кредитам украинским земледельцам. По мнению представителей Всемирного банка, принятие реформы даст владельцам земли возможность получать «надлежащую им прибыль за свой ценный актив».