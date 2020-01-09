Госпереворот или выборы: что происходит в Абхазии

Члены парламента Абхазии на фоне массовых протестных акций одобрили проект постановления с обращением к президенту страны Раулю Хаджимбе досрочно уйти в отставку. Принятие документа поддержали 19 народных избранников, против высказались четыре депутата, еще один воздержался, передает информационный портал Apsadgil.

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По словам депутата Дмитрия Дбара, решение было принято «в связи со сложившейся напряженной общественно-политической ситуацией и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, что может привести к неконтролируемый процессам и непоправимым последствиям».

Он добавил, что Хаджимба должен подать в отставку на основании части 2 статьи 87 регламента народного собрания и в соответствии со статьей 65 конституции Абхазии.

«Мы хотим быть государством, а не просто территорией. Мы просим экстренно собраться парламент и назначить дату выборов. Парламент должен взять на себя функцию руководства страной до законных выборов, до избрания законного президента. Население сегодня высказало свое мнение», — заявил член парламента Ахра Авидзба.

Хаджимба же указал, что является легитимным президентом и никуда уходить не собирается, а все, что происходит – незаконно, и является госпереворотом, попирающим все конституционные нормы.

«Мы должны принять все меры, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы все наши структуры работали в нормальном режиме», — добавил глава государства в своем телеобращении к нации.

При этом, по его словам, такое поведение парламента грозит эскалацией насилия во всей республике.

«Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель — избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», — приводит ТАСС слова политика.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что политический кризис в Абхазии вызван расколом среди элит, что, в свою очередь, является следствием прошлогодних президентских выборов, итоги которых не признали сильные оппозиционные группы.

«На сегодняшний день было назначено второе заседание по протесту оппозиции. Хотя, будучи наблюдателем на этих выборах, я могу сказать, что, по крайней мере, в момент самих выборов серьезных нарушений не было», — приводит портал Apsny слова российского парламентария.

Утром 9 января в Абхазии протестующие вошли в здание администрации президента, прорвавшись сквозь оцепление силовиков. Они выбили несколько окон, в итоге силовикам пришлось закрыть их шкафами и тумбочками.

На акцию протеста перед администрацией президента Абхазии из-за резонансного дела об убийстве трех человек в Сухуми, которое произошло в ноябре прошлого года, собрались около 500 человек.

Замминистра внутренних дел Абхазии Тенгиз Нармания рассказал, что активисты сломали первую дверь у входа в администрацию президента. Всего в здание ворвались около 100 человек.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить протестующих из администрации и с прилегающей территории. При этом в столкновениях с полицией пострадали несколько человек, хотя минздрав республики пока не подтверждает эту информацию.

Митинг у администрации главы государства был организован активистом Ахра Авидзбой. По его словам, демонстрация связана с тем, что один из подозреваемых по делу об убийстве трех человек в Сухуми работал в охране Рауля Хаджимбы.

Изначально участники акции протеста собрались возле здания суда, где было возобновлено рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии «Родовые огни» на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы республики. Затем протестующие перешли к зданию администрации президента.

К слову, сам Квициния также участвует в протесте, по его словам, люди возмущены «кошмарной ситуацией» в Абхазии.

«Здесь непонятно, что происходит... Политическая ситуация в стране кошмарная, конечно, потому что власть довела до нее», — указал политик.