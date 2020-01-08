«Тонкий троллинг»: как глава Эстонии отказалась от шампанского

Эстонский президент Керсти Кальюлайд не стала принимать бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство в качестве поздравления с днем рождения, сообщает издание Eesti Ekspress.

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Как отмечает эстонское СМИ, российское диппредставительство направило главе республики в качестве поздравления с 50-летием букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского. При этом вино Кальюлайд принимать не стала: канцелярия президента направила бутылку назад в посольство, говорится в сообщении.

Ситуацию с возвратом подарка прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. «Посольство России направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку «Крымского».

Цветы и шоколад Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», — написал парламентарий на своей странице в Twitter.

Он также рассказал, как однажды хотел угостить посла одной европейской страны крымским вином, но тот отказался от предложения.

Представители российской дипмиссии эту информацию пока не прокомментировали.

Эстония стала одной из европейских стран, которые не признали легитимным референдум, проведенный в 2014 году в Крыму. Тогда местные власти решили провести голосование после того, как в Киеве произошел государственный переворот. Результаты референдума показали, что более 95% участников голосования выступали за возвращение Крымского полуострова в состав России.

18 марта российский президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Но это решение не признал ряд государств Европы, США и Украина. Противники референдума практически сразу ввели в действие антироссийские санкции, которые действуют до сих пор.

В то же время в эстонско-российских отношениях крымский вопрос является не единственным камнем преткновения. Так, стороны не могут договориться об установлении границы.

Ранее правящая коалиция в Эстонии заявила, что не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом заявил спикер эстонского парламента (Рийгикогу), член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

По его мнению, Таллину не стоит этого делать, потому что в случае заключения договора и отказа от части территорий, которые, в соответствии с Тартуским мирным договором 1920 года, принадлежали Эстонии, неминуемы «огромные юридические последствия».

«Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. Это исключительно опасный путь», — обратил внимание парламентарий.

Спустя почти 11 лет переговоров – в 2015 году – российские и эстонские политики смогли договориться о прохождении границы между странами. Тогда же страны заключили пограничный договор. Однако после того, как он был внесен на ратификацию в парламент Эстонии, депутаты упомянули в преамбуле Тартуский договор, согласно которому Ивангород и часть Печорского района принадлежали эстонской стороне. Это соглашение было заключено 2 февраля 1920 года между РСФСР и Эстонией. Но после того, как Эстония в 1940 году вошла в состав СССР, эти территории отошли РСФСР.

Несмотря на то, что в 1991 году Верховный совет Эстонии объявил все указы и резолюции президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы юридически ничтожными, сегодняшние власти республики требуют пересмотра границы с соседствующей страной в соответствии с договором 1920 года.

Москва с таким положением вещей не согласна. Российская сторона отозвала свою подпись под новым договором о госгранице. Таким образом, процесс юридически остался незавершенным. Переговоры были возобновлены лишь в конце 2012 года. Спустя почти 2 года главы МИД Эстонии и России подписали этот документ. Но теперь необходимо, чтобы договор был ратифицирован парламентами обеих стран. Закон о ратификации договора внесли в Госдуму в 2015 году. Однако его до сих пор не рассмотрели даже в первом чтении.