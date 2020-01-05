Гуайдо, прощай: в Венесуэле выбрали нового главу парламента

Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.

Реклама

Сам Гуайдо и его сторонники не принимали участия в голосовании. Мандат нового лидера парламента будет действовать два года.

В прошлом месяце стало известно, что представители оппозиции Венесуэлы планировали совершение террористического акта против военнослужащих в штате Сукре, об этом заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригез.

Лидер оппозиционной партии «Народная воля» Леопольдо Лопес планировал атаки на командование 53-го подразделения Национальной гвардии в штате Сукре и на штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре, сообщил Родригез.

Подготовка нападения, по словам министра, была поручена Хуану Гуайдо и депутату Национальной ассамблеи Янет Фермин. Нападения были запланированы на 15 декабря, однако были предотвращены, отмерил Родригез.

Тогда же госсекретарь США Майк Помпео заявил, что попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы. Помпео считает, что пока Николас Мадуро остается у власти, кризис в Венесуэле будет продолжаться.

«Мы обратились к правительству России с просьбой о поддержке демократии и президента Хуана Гуайдо с тем, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

23 января 2019 года во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

В сентябре прошлого года в Венесуэлу прибыло два самолета с российским военно-техническим персоналом – об этом сообщил Николас Мадуро. Он отдельно упомянул, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Каракаса.

Ранее сообщалось, что Мадуро на основе анализа разведданных принял решение с 10 по 28 сентября провести военные учения вблизи границы с Колумбией. Причина тому — «агрессия со стороны Боготы», заявил глава государства, подчеркнув, что «политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии».

В свою очередь, вооруженные силы Колумбии не поддадутся на провокации со стороны Венесуэлы, заявил колумбийский министр иностранных дел Карлос Ольмес Трухильо во время выступления в Медельине.

«У вооруженных сил есть стандартная программа. Армейское командование готово, внимательно и не позволит себя провоцировать. Колумбийские ВС знают свои обязанности и свой долг», — пояснил колумбийский военный.

Чуть ранее советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон заявил, что Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку.

Болтон попенял Мадуро на то, что, пока жители страны голодали, в мае 2019 года Каракас заключил сделку с Москвой и заплатил ей $209 млн за оборонный контракт, «чтобы купить ее постоянную поддержку».

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы», — подчеркнул Болтон.

В ответ на это посол России в Венесуэле Владимир Заемский указал, что слова Болтона являются «нужной выдумкой» для того, чтобы поддерживать «иллюзию» мнимой угрозы, которую якобы может представлять легитимная венесуэльская власть.

Стоит детализировать, что парк боевых бронированных машин Венесуэлы включает около 90 российских танков Т-72Б1, порядка 80 французских АМХ-30 и 120 легких танков (36 французских АМХ-13, 84 английских «Скорпион»).

Имеется 25 американских БМТВ «Драгун-90LFV2», 123 современных российских БМП-3 и около 400 БТР (в том числе 121 китайский VN-4 и 114 российских БТР-80А).

Артиллерия располагает 73 самоходными артиллерийскими установками (среди которых 13 российских 2С23 и 48 2С19, 12 старыми французскими AMX Mk F3), 54 буксируемыми орудиями (30 американскими М101, 24 М114), примерно 300 минометами (в том числе 24 российскими 2С12) и 61 РСЗО (из которых 24 советские БМ-21 «Град» и 12 российских «Смерчей»).

На вооружении имеется 24 израильских ПТРК MAPATS и 75 старых американских самоходных противотанковых орудий М18.