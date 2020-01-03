Вспомнили войну: глава Польши не поедет в Израиль из-за Путина

Польский лидер Анджей Дуда не станет участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), которые пройдут на мемориале Яд ва-Шем в Израиле, пишет газета Gazeta Wyborcza.

Реклама

«Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января», — сообщает одно из крупнейших польских изданий.

По его информации, одной из причин, по которой Дуда не поедет в Иерусалим, является тот факт, что «главным гостем должен быть президент России Владимир Путин».

Газета также связывает отказ президента Польши с тем, что мероприятие в Иерусалиме организовано при участии главы израильского МИД Исраэля Каца. Он в прошлом году заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.

Ранее разгорелся международный скандал из-за слов президента России Владимира Путина, который во время своего выступления на расширенной коллегии Минобороны в конце декабря напомнил, что ряд европейских стран, в том числе и Польша, вступили в сговор с фашистской Германией перед началом Второй мировой войны.

Говоря об этом, он рассказал, как посол Польши в Третьем рейхе Юзеф Липский поддержал намерение Гитлера, который хотел выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Путин назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей», передает РИА «Новости».

Российский лидер в подтверждение своих слов процитировал выдержки из доклада посла Польши тогдашнему главе польского МИД Юзефу Беку: «Когда я это услышал..., я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», — зачитал документ Путин.

После этого российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали во внешнеполитическое ведомство страны. Там у него состоялась «жесткая, но вполне корректная» беседа.

В то же время председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами Путина о Липском, передает Rzech Pospolita.

В Союзе еврейских общин отметили, что польские власти одобрили эмиграцию 10% еврейского населения, но сотрудничая при этом с сионистским движением. По их словам, Липский, в свою очередь, поддерживал изгнанных из нацистской Германии евреев.

Вместе с тем в адрес России и Советского Союза после слов Путина посыпался шквал критики со стороны польских властей.

Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был «военным союзом», который якобы поделил «Европу на две сферы влияния». Таким образом, он фактически возложил на СССР ответственность за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Этот документ о ненападении был подписан между СССР и Германией в 1939 году в Москве. Вместе с ним политики согласовали также секретный дополнительный протокол. В нем описывалось разграничение сфер интересов двух стран. Так, под влияние СССР попали часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Европейская граница СССР отодвинулась западнее.

Как отметил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров, Варшава трактует события прошлого, не соотнося высказывания с исторической правдой. В частности, историк назвал версию Польши «абсолютно идеологизированной, заказной».

Свое видение исторических событий Польша продвигает, как считает историк, чтобы ослабить влияние России на мировой арене.

В российском внешнеполитическом ведомстве указывали, что не раз говорили с польскими представителями о том, что переписывание истории в угоду современной политической конъюнктуре недопустимо. Как поясняла официальный представитель МИД Мария Захарова, на этом тезисе и строились российско-польские дипломатические отношения. Но, добавила она, реакция со стороны Польши, «к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришелся ко двору в Варшаве».