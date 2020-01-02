Назад в 1920-е: Эстония потребовала от России земли

Территориальные претензии к России по-прежнему актуальны, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Такие слова политик произнес в своем новогоднем обращении к согражднам, передает РИА «Новости».

Эстонский спикер напомнил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, заключенного между Советской Россией и властями Эстонской республики и установившего границу между двумя странами.

«После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу», – подчеркнул Пыллуаас.

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Он также отметил, что Тартуский мирный договор «все еще в реестре действующих международных договоров ООН».

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивал, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, говорила: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

После этого Москва отозвала свою подпись, и процесс пограничного согласования остался незавершенным. В конце 2012 года переговоры возобновились, спустя год с небольшим министры иностранных дел Эстонии и РФ подписали договор. После этого документы отправили на ратификацию в парламенты, но пока что этого не произошло. Москва дает понять, что ратификация договора произойдет, лишь когда Эстония откажется от «русофобской политики». Под этим Кремль имеет в виду гонения на русский язык и давление на русскоязычные школы в бывшей советской республике.

Хенн Пыллуаас, возглавляющий Консервативную народную партию Эстонии, ранее уже требовал пересмотреть статус-кво.

«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись», — пояснял эстонский спикер. Он также обвинил Москву в «аннексии 5% эстонской земли».

Кремль с требованием Пыллуааса не согласен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие высказывания со стороны эстонских политиков «неприемлемы».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отмечала, что диалог «важен даже с самыми трудными партнерами» — в том числе с Россией. Она также обвинила Москву в «наплевательском» отношении к международным договорам. По словам эстонской главы, у НАТО будет очень мало времени на адекватную реакцию, если Россия решит атаковать прибалтийские республики.

При этом Москва не представляет «непосредственной угрозы» для прибалтийских республик, признала Кальюлайд. Она также посетовала, что ее не позвали на Парад Победы в Москву в 2020 году, на 75-ю годовщину завершения Второй мировой войны в Европе.

Кальюлайд регулярно заявляет о важности диалога с большим восточным соседом, но до теплых отношений Таллину и Москве еще далеко. В середине мая президент Эстонии заявила, что политика отказа от переговоров с Россией является ошибочной.

По ее словам, она готова обсуждать вопросы безопасности с Москвой. «Я не хочу быть в меню, я хочу быть за столом переговоров», — сказала Кальюлайд.

Она также добавила, что провела «нормальную дискуссию» с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи в Москве. Наконец, Кальюлайд подчеркнула, что отвергает критику Латвии и Литвы касательно ее визита в Россию. В апреле она приехала в Москву, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию отреставрированного здания посольства республики.

После встречи с Владимиром Путиным Кальюлайд выразила надежду, что в отношениях между странами откроется «новое дыхание». «Я надеюсь, что открытие обновленного посольства придаст новое дыхание эстонско-российским отношениям», — написала она в Facebook, добавив, что этот визит означает, что Эстония готова к диалогу со своим соседом.