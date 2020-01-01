Рокировка на ТВ: ролик Зеленского заменили поздравлением Порошенко

Телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского в сетке вещания на первые минуты после полуночи. Как сообщает ТАСС, вместо этого они показали поздравление бывшего президента страны Петра Порошенко.

Он, стоя рядом с женой и соратниками, говорил об успехах своего пятилетнего правления. Тогда, по словам Порошенко, был «заложен большой запас прочности перемен, поколебать который оказалось непросто».

Экс-президент также подчеркнул, что «украинцы едины» как нация «независимо от того, какую партию они поддерживают».

Запись новогоднего обращения президента Владимира Зеленского каналы также показали, но включили ее в первые минуты после наступления 2020-го года.

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Примечательно, что годом ранее, 31 декабря 2018-го, Владимир Зеленский выступил с телеобращением, объявив о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Телеканал «1+1» тогда транслировал запись Зеленского вместо обращения президента Порошенко, которое включили после полуночи. Говоря об этом стечении обстоятельств, сам Зеленский заявил, что перенос речи главы государства после выступления комика произошел в результате технической ошибки.

«Мы же передали кассету, они знали, что там есть мое обращение, какое оно — они не знали. Они это увидели перед эфиром. Но почему такой была длина всего контента, и почему президент был чуть позже <...> я думаю, что это техническая ошибка», — сказал кандидат «Украинской правде».

Однако руководители телеканала спустя некоторое время заверили, что ошибки в переносе поздравления Порошенко не было.

Также Зеленский пояснил, что его представители передали «кассету» с его поздравлением телеканалу. На уточнение журналиста о том, что «подобное совпадение» не очень похоже на «техническую ошибку», учитывая, что «1+1» принадлежит миллиардеру Игорю Коломойскому, комедиант ответил, что его команда «не имеет отношение к президенту».

«Парни, не знаю. Я не могу отвечать за канал. Я отвечаю за продакшн студию «Квартал 95». Думаете, это я придумал такой прикол, что давайте меня покажем, а его двинем? Нет, вообще. Мы не имеем отношения к президенту. Мы делали свою программу», — заявил Зеленский.

В своем первом новогоднем обращении уже в качестве президента Зеленский призвал граждан Украины объединиться. «В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически», — подчеркнул он.

Зеленский призвал сделать национальной идеей украинцев «единство страны каждый день».

Он также выразил радость за единство, проявленное украинцами во время возвращения моряков, задержанных Россией в ходе инцидента в Керченском проливе. Тогда, напомним, корабли ВМС Украины незаконно пересекли морскую границу России и были арестованы. Моряков обменяли после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой.

Наконец, Зеленский подчеркнул, что в момент обмена пленными «от счастья плакали и украиноязычные, и русскоговорящие».

Обращение нового президента Украины было необычным — оно напоминало скорее клип и длилось почти 15 минут. В нем снялись, кроме самого Зеленского, первый президент Леонид Кравчук, актеры студии «Квартал 95», известные украинские спортсмены Василий Вирастюк, Сергей Бубка, Александр Усик и Жан Беленюк. На экранах появились премьер-министр страны Алексей Гончарук и вице-спикер Верховной Рады Роман Стефанчук. Отмечается, что во время своего новогоднего поздравления Зеленский переходил на русский и крымско-татарский языки.

«Объединительная» риторика — один из факторов, обеспечивших победу Зеленского на выборах-2019. В канун Нового года он призвал украинцев ответить себе вопрос «кто я?».

«В нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил он.

По мнению Зеленского, хотя Украина прошла через большое количество внутренних конфликтов, у ее народа есть множество эпизодов истории, ведущих к объединению и солидарности.