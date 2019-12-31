«Наше единство — это основа»: Путин поздравил россиян

В этом году президент России Владимир Путин начал свое поздравление, обращая внимание, что наступает третье десятилетие XXI века: «Мы живем в бурное, динамичное противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему».

«Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — это основа достижения любых самых высоких целей», — сказал президент.

Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы. Российский лидер поздравил ветеранов и всех, кто прошел через Вторую мировую войну.

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В своем праздничном обращении Владимир Путин призвал россиян к внимательности и любви друг к другу.

«К встрече Нового года мы всегда готовимся заранее и, несмотря на множество дел, главным считаем теплоту человеческих отношений, дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что-то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется волшебство новогоднего праздника — он открывает в людях лучшие черты, преображает мир радостью и улыбками», — сказал президент.

Владимир Путин пожелал россиянам и стране «мира, благополучия и процветания».

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколение. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», — этими словами главы государства и традиционным поздравлением россиян с Новым годом завершается обращение президента.

В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина — 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.

В прошлом году, например, российский лидер призвал россиян к сплоченности и единству для решения главных задач.

«Помощников у нас никогда не было и не будет», — жестко добавил Владимир Путин в конце 2018 года. Возможно, это намек на ожидания от сотрудничества с другими странами.

На этот же раз не было сказано ни слова о необходимости борьбы с террористическими организациями или о том, чтобы отстаивать интересы России за рубежом.

Владимир Путин почти полностью сконцентрировался на внутренней гармонии, к которой должно стремиться российское общество.

Первыми поздравления президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступил в 15.00 по московскому времени.

Через час это же обращение увидели жители Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час — в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год — в 18 часов по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ — в 19.00.

В 22.00 по московскому времени обращение президента будет показано в Челябинской области. В прошлом году Владимир Путин провел 31 декабря в Магнитогорске — ровно год назад рано утром в этом городе произошла страшная трагедия. Обрушился подъезд одного из жилых домов. Президент прибыл на место трагедии в районе 16.00 мск. Он успел переговорить с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, провел совещание в оперативном штабе и посетил пострадавших в магнитогорской больнице.

Стоит отметить, что за все время существования практики президентских новогодних обращений, их текст был изменен лишь однажды — в 2013 году. Тогда незадолго до Нового года произошли теракты в Волгограде и наводнение в Хабаровске. Именно на Дальнем Востоке, в окружении пострадавших в результате стихийного бедствия, Путин и встречал Новый год. Обращение, записанное за несколько дней до Нового года, было заменено на новое.