«Наступательные меры»: какой подарок Ким готовит США

Ким Чен Ын потребовал принять меры для обеспечения безопасности КНДР

Ким Чен Ын потребовал принять наступательные меры для обеспечения безопасности Северной Кореи. Лидер КНДР отдал соответствующее поручение за несколько дней до истечения срока по переговорам с США о ядерной проблеме. При этом Пхеньян требует от Вашингтона пойти на уступки, а также угрожает американской стороне особым «рождественским подарком».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военных и дипломатов подготовить «наступательные меры» для защиты безопасности и суверенитета страны. По его словам, подобные решения следует принять в соответствии со сложившейся ситуацией.

Поручения глава КНДР раздал северокорейским чиновникам на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, в ходе заседания Ким Чен Ын также всесторонне и структурно проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития страны.

«Ким Чен Ын наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа», — передает ЦТАК.

Кроме того, лидер Северной Кореи отметил необходимость рационального приведения в порядок системы «экономической работы и установления железной дисциплины» для немедленного исправления серьезной ситуации в важнейших отраслях промышленности.

«Он еще раз подчеркнул, что нужно вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, расширять работу общественных организаций трудящихся, укреплять моральные принципы в масштабах всего общества», — резюмирует агентство.

Стоит отметить, что ситуация в КНДР планомерно ухудшается, начиная с осени 2017 года, когда против Северной Кореи были введены международные санкции. Ограничения связаны с ядерными испытаниями, и в Пхеньяне не первый год требуют их снятия. КНДР официально не публикует свои экономические данные, но, по данным Bloomberg, ВВП страны в прошлом году упал на 4,1% по сравнению с 2017 годом.

Санкции в отношении Северной Кореи затрагивают торговлю, банковские операции и энергетику, поддерживают ограничительные меры большинство стран ООН, в том числе Россия и США. Изначально Пхеньян отказывался от остановки ядерных испытаний, но летом прошлого года он сменил свою риторику.

Договоренности о приостановке ядерных испытаний были достигнуты на саммите Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Тогда стороны согласились разработать план по денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян также пошел на встречу Вашингтону и закрыл ядерный полигон на северо-востоке КНДР.

В ответ Северная Корея потребовала от США ослабить санкционный режим, однако Вашингтон пока отказывается от подобных действий. Единственным шагом со стороны американских властей стало временное прекращение военных учений с Южной Кореей, которые проводились у северокорейских границ.

США требуют от КНДР более решительных шагов по денуклеаризации, на что в Пхеньяне резонно отмечают отсутствие каких-либо положительных действий со стороны Вашингтона. К тому же, в октябре 2019 года США и Южная Корея вновь провели совместные учения, что крайне негативно восприняли в Пхеньяне.

КНДР назвала совместные маневры Вашингтона и Сеула угрозой, а также посоветовала США отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи. В Пхеньяне отмечали, что американцы должны выполнить данное условие, чтобы вести переговоры по денуклеаризации.

Кроме того, в ответ на действия США КНДР провели крупное испытание на космодроме Сохэ. Характер испытаний неизвестен, но в Пхеньяне уверяют, что они были направлены на повышение уровня надежного потенциала стратегического ядерного сдерживания.

При этом в декабре Северная Корея предупредила США о возможном «рождественском подарке», указав, что у Вашингтона все меньше времени для переговоров — установленный Пхеньяном срок по выработке взаимоприемлемого компромисса истекает в конце 2019 года.

Однако в Белом доме скептически отнеслись к угрозам КНДР. Сам Трамп заявил, что США выяснят, в чем может заключаться северокорейский «сюрприз», и успешно с ним справятся. «У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдет. Я разбираюсь с ними по мере поступления», — отметил президент США.

Как именно Вашингтон ответит на какие-либо действия Пхеньяна, президент уточнять не стал, но добавил, что, возможно, «подарком» Ким Чен Ына станет красивая ваза. «Никогда нельзя знать заранее», — подчеркнул Трамп.

К слову, в Пентагоне не столь оптимистично подходят к возможному «сюрпризу» КНДР. Как говорил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун, Северная Корея ведет подготовку к пуску ракеты большой дальности в нарушение добровольного моратория на подобные запуски.

В Сеуле же считают, что Ким Чен Ын в традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерной проблеме.

«Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов», — отмечали в южнокорейском министерстве объединения.

На фоне ухудшение ситуации вокруг КНДР Россия и Китай внесли на рассмотрение СБ ООН резолюцию по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи. В частности, в документе содержится призыв к смягчению ограничительных мер для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Однако США отказались от обсуждений, назвав данные меры преждевременными.