«Наступательные меры»: какой подарок Ким готовит США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от военных и дипломатов подготовить «наступательные меры» для защиты безопасности и суверенитета страны. По его словам, подобные решения следует принять в соответствии со сложившейся ситуацией.

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Поручения глава КНДР раздал северокорейским чиновникам на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По его данным, в ходе заседания Ким Чен Ын также всесторонне и структурно проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития страны.

«Ким Чен Ын наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа», — передает ЦТАК.

Кроме того, лидер Северной Кореи отметил необходимость рационального приведения в порядок системы «экономической работы и установления железной дисциплины» для немедленного исправления серьезной ситуации в важнейших отраслях промышленности.

«Он еще раз подчеркнул, что нужно вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, расширять работу общественных организаций трудящихся, укреплять моральные принципы в масштабах всего общества», — резюмирует агентство.

Стоит отметить, что ситуация в КНДР планомерно ухудшается, начиная с осени 2017 года, когда против Северной Кореи были введены международные санкции. Ограничения связаны с ядерными испытаниями, и в Пхеньяне не первый год требуют их снятия. КНДР официально не публикует свои экономические данные, но, по данным Bloomberg, ВВП страны в прошлом году упал на 4,1% по сравнению с 2017 годом.

Санкции в отношении Северной Кореи затрагивают торговлю, банковские операции и энергетику, поддерживают ограничительные меры большинство стран ООН, в том числе Россия и США. Изначально Пхеньян отказывался от остановки ядерных испытаний, но летом прошлого года он сменил свою риторику.

Договоренности о приостановке ядерных испытаний были достигнуты на саммите Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Тогда стороны согласились разработать план по денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян также пошел на встречу Вашингтону и закрыл ядерный полигон на северо-востоке КНДР.

В ответ Северная Корея потребовала от США ослабить санкционный режим, однако Вашингтон пока отказывается от подобных действий. Единственным шагом со стороны американских властей стало временное прекращение военных учений с Южной Кореей, которые проводились у северокорейских границ.

США требуют от КНДР более решительных шагов по денуклеаризации, на что в Пхеньяне резонно отмечают отсутствие каких-либо положительных действий со стороны Вашингтона. К тому же, в октябре 2019 года США и Южная Корея вновь провели совместные учения, что крайне негативно восприняли в Пхеньяне.

КНДР назвала совместные маневры Вашингтона и Сеула угрозой, а также посоветовала США отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи. В Пхеньяне отмечали, что американцы должны выполнить данное условие, чтобы вести переговоры по денуклеаризации.

Кроме того, в ответ на действия США КНДР провели крупное испытание на космодроме Сохэ. Характер испытаний неизвестен, но в Пхеньяне уверяют, что они были направлены на повышение уровня надежного потенциала стратегического ядерного сдерживания.

При этом в декабре Северная Корея предупредила США о возможном «рождественском подарке», указав, что у Вашингтона все меньше времени для переговоров — установленный Пхеньяном срок по выработке взаимоприемлемого компромисса истекает в конце 2019 года.

Однако в Белом доме скептически отнеслись к угрозам КНДР. Сам Трамп заявил, что США выяснят, в чем может заключаться северокорейский «сюрприз», и успешно с ним справятся. «У всех есть для меня сюрпризы. Посмотрим, что произойдет. Я разбираюсь с ними по мере поступления», — отметил президент США.

Как именно Вашингтон ответит на какие-либо действия Пхеньяна, президент уточнять не стал, но добавил, что, возможно, «подарком» Ким Чен Ына станет красивая ваза. «Никогда нельзя знать заранее», — подчеркнул Трамп.

К слову, в Пентагоне не столь оптимистично подходят к возможному «сюрпризу» КНДР. Как говорил командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун, Северная Корея ведет подготовку к пуску ракеты большой дальности в нарушение добровольного моратория на подобные запуски.

В Сеуле же считают, что Ким Чен Ын в традиционной новогодней речи может объявить о разрыве переговоров с США по ракетно-ядерной проблеме.

«Не исключено, что о прекращении или приостановке диалога будет объявлено в новогодней речи Ким Чен Ына, если до конца текущего года на этом направлении не произойдет никаких прорывов», — отмечали в южнокорейском министерстве объединения.

На фоне ухудшение ситуации вокруг КНДР Россия и Китай внесли на рассмотрение СБ ООН резолюцию по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи. В частности, в документе содержится призыв к смягчению ограничительных мер для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Однако США отказались от обсуждений, назвав данные меры преждевременными.