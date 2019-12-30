Санкции и договоры: чего ждать от США в 2020-м

Прошедший 2019 год завершился для российско-американских отношений на позитивной ноте: в телефонном разговоре со своим коллегой из США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поблагодарил его за переданную американскими спецслужбами информацию, которая помогла предотвратить теракты.

При этом в целом 2019 год был достаточно тяжелым для диалога двух стран, особенно — в области стратегической стабильности. Выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) породил немало проблем для наступившего 2020 года.

Даже во время «холодной войны» вопрос контроля над вооружениями был главной темой, которая обладала «иммунитетом» от всех остальных «болезней» в двусторонних отношениях.

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На него не влияли ни шпионские скандалы, ни высылки дипломатов, ни конфликты низкой интенсивности в различных «горячих точках» мира. Обе стороны считали важным понижать уровень военной угрозы, которая в те годы, к слову, была вполне реальной. Ветераны «холодной войны» помнят, как советских разведчиков, работавших в США, посылали проверять, не горят ли ночью окна в здании Пентагона и не планируют ли там внезапного нападения.

Сегодня некоторые политологи склонны обвинять в промахах советского лидера Михаила Горбачева, но тот факт, что он решился выделить из общего блока проблем вопрос РСМД, заслуживает уважения. В то время советские военные понимали, что «Першинги-2» с их подлетным временем пять-восемь минут до командных пунктов были реальной угрозой.

В 2020 году угрозы подобного типа снова становятся вполне реальными: несмотря на озабоченность Европы — а особенно Франции и Германии — возможным размещением ракет на своей территории, российская идея о моратории была отклонена. Если развернется новая гонка вооружений и в США будут развертываться новые ракеты (как крылатые, так и баллистические), вряд ли будет спокойнее. Хотелось бы надеяться, что в новом году США и России удастся достичь каких-то мер по обмену информацией и укреплению доверия.

Одной из главных проблем станет судьба договора о Стратегических наступательных вооружениях, который находится в подвешенном состоянии. Срок его действия истекает в феврале 2021 года, однако его можно продлить на пять лет. «Это будет хорошая победа и для США, и для России. Для Путина и Трампа», — отмечал недавно в беседе с «Газетой.Ru» бывший посол США в России Майкл Макфол, и с этим утверждением сложно не согласиться.

Пока же на призывы Москвы начать диалог и продлить действие договора реакции нет, хотя в Пентагоне подают сигналы, что относятся к такому развитию событий достаточно положительно. Американские военные хорошо понимают, что это давало определенный «пригляд» за действиями России.

Но хотя демократы в нижней палате поддерживают контроль над вооружениями, республиканцы в сенате против какой-либо договоренности. Что же касается Трампа, его позиция незавидна: подвергнувшись обвинениям в рамках процедуры импичмента в нижней палате, он находится под давлением, его руки связаны в отношении любых переговоров с Москвой. Причина проста — в США Россию считают «токсичным» реваншистским государством, которое аннексировало Крым и пытается «развалить» Украину (Крым перешел под российскую юрисдикцию по итогам референдума в 2014 году, Украина заявляет о российском вмешательстве во внутренние дела государства, Москва неоднократно указывала на отсутствие у Киева доказательств, а также настаивает, что не является участницей внутриукраинского конфликта).

Все это накладывается на предвыборную кампанию, которая поглощает внимание любого президента. Известно, что в предвыборный год глава государства не слишком заинтересован в каких-то шагах во внешней политике, поскольку подобные вопросы чаще всего второстепенны для избирателя.

В этой связи все усилия Трампа сосредоточены на домашнем фронте, и в США, несмотря на экономические успехи, немало проблем — в обществе существует серьезная поляризация, и многие видят битву за Белый дом практически как борьбу времен Гражданской войны.

Не исключено, что договор СНВ все же будет продлен сразу после того, как в Белый дом въедет новых хозяин-демократ или останется старый хозяин-республиканец. Хотя и этого прогнозировать пока что эксперты не берутся.

В 2020 году проблемы могут возникнуть и еще у одного важного договора — о нераспространении ядерного оружия. Весной в Нью-Йорке пройдет очередная Обзорная конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Главным на ней будет вопрос Ирана, который, хотя в целом соблюдает режим нераспространения, демонстрирует возможность покинуть его, постепенно повышая уровень обогащения урана. Немного успокоения добавляет то, что европейские страны и Россия имеют в этом вопросе единую позицию. Однако пока не известно, сколько продлиться это единство: европейцы, потеряв многомиллиардные контракты на иранском рынке из-за санкций США, начинают вслед за Вашингтоном обвинять Иран в агрессивных действиях.

Отношения США и Ирана в ушедшем году приобрели конфронтационный характер, и хотя открытого конфликта в 2019 году удалось избежать, противостояние продолжится в 2020-м. Россия и США здесь могли бы снизить градус напряженности.

Здесь надо отметить, что первый срок президента Трампа, в отличие от первых сроков его предшественников, пока идет без войн и, вероятнее всего, он удержится от конфликта и в 2020-м.

Однако «гибридно-информационные» войны в российско-американских отношениях продолжатся — в том числе и обвинения в адрес Москвы, что она потенциально якобы может первой нанести «ограниченный ядерный удар», следуя концепции «эскалации ради деэскалации».

В новом году не исключены новые санкции в различных сферах, хотя так называемые «санкции из ада», которые в том числе должны ударить по госдолгу России, кажется, положены под сукно.