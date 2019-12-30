Вернул былую мощь: Bloomberg назвал достижения Путина

Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет

Россия при Владимире Путина смогла восстановить значительную часть влияния, утраченного после распада СССР, пишет агентство Bloomberg. Кроме того, российский президент смог нарастить геополитическое влияние при скромном бюджете — особенно в сравнении с США. Наконец, Россия стала главной силой на Ближнем Востоке, расширяя влияние и дальше.

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основное достижение президента РФ — умение нарастить геополитическое влияние, располагая скромным бюджетом. США, к примеру, тратят на оборону в два раза больше денег, чем «Россия на все сразу».

Кроме того, Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым (полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, идею поддержало абсолютное большинство крымских избирателей), совершил коренной перелом ситуации в Сирии, раздираемой гражданской войной и атаками террористов.

Агентство также указывает среди успехов Путина продажу вооружений Турции — стране-участнице блока НАТО. Напомним, продажа Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» вызвала бурную негативную реакцию в Вашингтоне, пригрозившем даже ввести санкции против союзника.

Кроме того, Путин смог «задать тон» саммиту «нормандской четверки», проходившему в Париже.

Финансовый баланс России стал «одним из самых здоровых» на планете, говорится также в статье. Это было достигнуто благодаря осторожности Москвы в вопросах денег и ресурсов после конфликта на Украине, когда страны Запада и Киев ввели санкции против РФ.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчеркивают авторы публикации.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что двадцать лет назад началась «эпоха Путина», но в 1999 году этого никто не понимал.

«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников», — отметил экс-глава Казахстана.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы российского государства 31 декабря 1999 года. Первый президент РФ Борис Ельцин сделал в эфире отечественного телевидения сенсационное заявление, сообщив о своем уходе в отставку. «Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти — власти от одного президента России другому, вновь избранному», — прокомментировал тогда он.

Путин был назначен премьером в августе 1999 года. В марте 2000 года он выиграл президентские выборы уже в первом туре, набрав 52,94% голосов (почти 40 млн человек). Большую популярность он завоевал благодаря личной активности и решительной позиции по поводу Второй Чеченской войны.

Два десятилетия спустя Путин заявил, что думал о своем преемнике на посту главы государства, начиная с 2000 года. В этом признался он в интервью британскому изданию Financial Times. Главу государства определят российские граждане на всеобщих демократических выборах, подчеркнул он. Ранее Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять Конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти.

В середине декабря издание US News совместно с университетом Уортон отдало России второе место среди «самых влиятельных» стран.

«Когда они [эти страны] что-то обещают, то хотя бы кто-то в мире точно верит, что это будет выполнено», — отмечают авторы исследования.

Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

Россия, как уже было сказано, на втором месте с очень мощной и профессиональной армией. Издание указывает на размеры страны — самые большие в мире, а также отмечает «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории. Первое место заняли США. Среди «лучших стран» Россия заняла 24 место.

В середине октября российский лидер Владимир Путин с юмором отреагировал на повышение позиции России в рейтинге Doing Business, где она заняла 28 место. До этого 28 строчку рейтинга занимал Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», — сказал Путин. Шутка прозвучала из уст президента на саммите Россия — Африка.

Уточняется, что при составлении рейтинга Всемирный банк учитывал три российских реформы: ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, защита миноритарных инвесторов и упрощение налоговых условий за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.