Вернул былую мощь: Bloomberg назвал достижения Путина

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Основное достижение президента РФ — умение нарастить геополитическое влияние, располагая скромным бюджетом. США, к примеру, тратят на оборону в два раза больше денег, чем «Россия на все сразу».

Кроме того, Путин смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым (полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, идею поддержало абсолютное большинство крымских избирателей), совершил коренной перелом ситуации в Сирии, раздираемой гражданской войной и атаками террористов.

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Агентство также указывает среди успехов Путина продажу вооружений Турции — стране-участнице блока НАТО. Напомним, продажа Анкаре зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» вызвала бурную негативную реакцию в Вашингтоне, пригрозившем даже ввести санкции против союзника.

Кроме того, Путин смог «задать тон» саммиту «нормандской четверки», проходившему в Париже.

Финансовый баланс России стал «одним из самых здоровых» на планете, говорится также в статье. Это было достигнуто благодаря осторожности Москвы в вопросах денег и ресурсов после конфликта на Украине, когда страны Запада и Киев ввели санкции против РФ.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — подчеркивают авторы публикации.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в разговоре с РИА «Новости» заявил, что двадцать лет назад началась «эпоха Путина», но в 1999 году этого никто не понимал.

«На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников», — отметил экс-глава Казахстана.

Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы российского государства 31 декабря 1999 года. Первый президент РФ Борис Ельцин сделал в эфире отечественного телевидения сенсационное заявление, сообщив о своем уходе в отставку. «Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти — власти от одного президента России другому, вновь избранному», — прокомментировал тогда он.

Путин был назначен премьером в августе 1999 года. В марте 2000 года он выиграл президентские выборы уже в первом туре, набрав 52,94% голосов (почти 40 млн человек). Большую популярность он завоевал благодаря личной активности и решительной позиции по поводу Второй Чеченской войны.

Два десятилетия спустя Путин заявил, что думал о своем преемнике на посту главы государства, начиная с 2000 года. В этом признался он в интервью британскому изданию Financial Times. Главу государства определят российские граждане на всеобщих демократических выборах, подчеркнул он. Ранее Путин, срок полномочий которого истекает в 2024 году, неоднократно заявлял, что не станет менять Конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти.

В середине декабря издание US News совместно с университетом Уортон отдало России второе место среди «самых влиятельных» стран.

«Когда они [эти страны] что-то обещают, то хотя бы кто-то в мире точно верит, что это будет выполнено», — отмечают авторы исследования.

Список стран составлялся на основе пяти характеристик: фигура главы государства, активность в международных альянсах, экономический, политический и военный потенциал.

Россия, как уже было сказано, на втором месте с очень мощной и профессиональной армией. Издание указывает на размеры страны — самые большие в мире, а также отмечает «в основном авторитарный» характер управления страной на протяжении большей части ее более чем тысячелетней истории. Первое место заняли США. Среди «лучших стран» Россия заняла 24 место.

В середине октября российский лидер Владимир Путин с юмором отреагировал на повышение позиции России в рейтинге Doing Business, где она заняла 28 место. До этого 28 строчку рейтинга занимал Маврикий.

«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», — сказал Путин. Шутка прозвучала из уст президента на саммите Россия — Африка.

Уточняется, что при составлении рейтинга Всемирный банк учитывал три российских реформы: ускорение подключения предприятий к системе электроснабжения, защита миноритарных инвесторов и упрощение налоговых условий за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость.