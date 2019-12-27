Запоздалая реакция: Москва ответила США по Крымскому мосту

Американское посольство в Киеве выступило с критикой пуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту – об этом говорится в Twitter диппредставительства.

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Как указано в сообщении, начало движения поездов по мосту через Керченский пролив в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга нарушило независимость Украины (правда, не указано, каким образом).

«Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в их осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между с Крымом. Этот шаг России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и к территориальной целостности Украины», — утверждает посольство.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Михаил Аничкин указал на то, что важна не сама критика, а то, что она прозвучала лишь спустя три дня после означенного события, передает портал «Политика сегодня».

«Все запоздалые реакции и так далее, с одной стороны это хорошо, что это не на первом месте стоит во внимании американского истеблишмента, с другой стороны у них у самих сейчас много проблем во взаимоотношениях внутри себя. Может быть поэтому запоздалая реакция», — указал эксперт.

Депутат Госдумы России от крымского региона Андрей Козенко в этой заявил, что американским дипломатам не стоит вмешиваться во внутренние дела России, чем также не стоит заниматься «украинским и европейским друзьям».

Парламентарий также рассказал о том, что США и Украина говорили: Крымского моста не существует, «что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ».

«Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное — сугубо внутреннее дело России», — подчеркнул Козенко.

Заявление США по поводу старта железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется завистью в отношении России. Такое мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», – подчеркнул российский чиновник.

Он добавил, что мост удалось построить даже в условиях санкций, с помощью которых страны Запада пытались «сдержать» развитие России. Тем не менее, завершение строительства моста стало для крымчан знаковым событием, подчеркнул Молохов. Сам же Крымский мост – гордость России, добавил он.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Россия не нарушает территориальную целостность Украины.

«Что касается Крыма и железнодорожного сообщения, то это наше внутреннее дело», — заявил парламентарий, подчеркнув, что Москва не собирается выслушивать претензии Киева и Вашингтона по поводу своей земли.

Вскоре украинская «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

«Зарегистрировано уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через «Керченский мост», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что сведения о поезде внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины «в Автономной республике Крым».

В Совете Федерации посчитали возбужденное Украиной уголовное дело несерьезным и недопустимым. Об этом заявили принадлежащему Григорию Березкину РБК сенаторы Владимир Джабаров и Сегей Цеков.

Цеков указал на то, что Киев не имеет никакого отношения ни к движению поездов в Крым, ни к самому Крымскому мосту.

«Это наша территория, наш мост, наш поезд», — согласился Джабаров.

Он отметил, что вмешательство другого государства во внутренние дела страны — недопустимо.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв же пояснил, что «ничего неожиданного не происходит».

Парламентарий подчеркнул, такое заявление украинской стороны «с юридической точки зрения ничтожно».

«Только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации», — отметил сенатор.

Он добавил, что Киев таким решением продемонстрировал «политический жест».

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря. Торжественная церемония состоялась на вокзале в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Теперь жители Северной столицы смогут добраться до Севастополя за 43,5 часа на стандартном одноэтажном поезде. Москвичи будут ехать до полуострова в течение 33 часов на двухэтажном поезде, в составе которого будут вагоны купе и СВ. При этом в Крым будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия».