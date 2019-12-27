В трех словах: почему британский посол будет скучать по России

Британский посол в России Лори Бристоу заявил, что ему будет грустно уезжать, покидая свой пост в январе 2020 года.

«Если бы завтра мне предложили провести еще четыре года в России, я бы без колебаний сказал «да», — сказал они в интервью, опубликованном на странице британского посольства.

Описывая Россию, он отметил, что считает эту страну «увлекательной, энергичной и теплой». Бристоу отметил, что больше всего будет скучать после отъезда по тем, с кем здесь познакомился. Он также выразил уверенность в том, что британцы и россияне во многом похожи. В частности, у них есть чувство юмора и умение не обращать внимания на тех, кто указывает им, что делать. «Еще я бы добавил смелость. Я считаю, что и россияне, и британцы — невероятно смелые люди», — отметил уходящий со своего поста посол Великобритании.

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Человеку, который только начинает работу в России, Бристоу посоветовал понять, что объединяет эту страну. Сделать это можно, по мнению британского дипломата, при помощи долгой поездки на поезде.

Говоря о своем самом большом предновогоднем желании, Бристоу сказал, что хотел бы «как можно скорее снова вернуться в Россию».

Во время интервью разговор также зашел и о политических отношениях России и Великобритании. Бристоу признал, что пока они остаются очень непростыми. Тем не менее, как отметил посол, за эти четыре года, что он работал в посольстве, все же удалось сделать «несколько важных вещей», которые в дальнейшем помогут наладить отношения стран.

Самым трудным испытанием Бристоу назвал кризис, который в 2018 году вызвал инцидент в Солсбери. Британские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы, власти России свою причастность к случившемуся категорически отрицают. Кроме того, Москва просила предоставить возможность российским специалистам ознакомиться с материалами дела и принять участие в расследовании, однако британская сторона проигнорировала это.

Британские правоохранители даже назвали имена предполагаемых виновников. По их мнению, это Александр Петров и Руслан Боширов.

Несколькими днями ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говоря о том, приходилось ли ему когда-либо менять свое мнение, отметил, что допустил ошибку, думая, что можно провести «перезагрузку» отношений с Россией.

«Я изменил свое мнение по вопросу о том, можно ли перезагрузить отношения с Россией. Я действительно думал — как, полагаю, и многие премьер-министры и министры иностранных дел до меня — что мы можем начать с ней заново. Что это великая страна, вместе с которой мы сражались с фашизмом. Очень, очень прискорбно, что я ошибался», — так британский политик ответил на вопрос журнала The Spectator.

Незадолго до этого он выразил надежду на улучшение российско-британских отношений, но в то же время отмечал, что у Великобритании с Россией «ужасные проблемы» в построении диалога, передает эстонский портал ERR. «Я оптимист, но сталкиваюсь с реальными проблемами, пытаясь продвинуть наши отношения вперед», — добавил Джонсон.

Он также, как и Бристоу, вспомнил про отравление Скрипалей, но отметив, что именно тогда проблемы в диалоге между странами и возникли.

В середине декабря в Британии прошли досрочные выборы в парламент страны. С большим отрывом победила Консервативная партия, лидером которой является Джонсон.

Стоит отметить, что с победой на выборах Джонсона на следующий день после объявления результатов поздравил российский лидер Владимир Путин. Он направил политику телеграмму, в которой он отметил, что «развитие конструктивного диалога и взаимодействия на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов» Британии и России и «всего европейского континента».