«Суть в терпении»: как США помешали Японии и СССР заключить мир

США оказали давление на Японию в вопросе восстановления дипломатических отношений с СССР в 50-х годах. Вашингтон выступал против каких-либо уступок в территориальных спорах двух стран, которые касались принадлежности Курильских островов, пишет Asahi Shimbun, ссылаясь на рассекреченные документы японского МИДа.

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Из бумаг следует, что летом 1955 года японский министр иностранных дел Мамору Сигэмицу встретился с американским госсекретарем Джоном Даллесом в Вашингтоне. В ходе встречи дипломат передал своему коллеге информацию по переговорам СССР и Японии.

«Мы были бы рады услышать о мирных переговорах между Японией и СССР», — сказал тогда Даллес. Сигэмицу ответил ему, что к тому моменту особого прогресса достигнуто не было.

Переданные документы содержали данные о позиции Советского Союза на переговорах с Японией, в частности, по территориальному вопросу и принятию Токио в Организацию объединенных наций (ООН).

Даллес на встрече с Сигэмице заявил, что Токио не стоит идти на уступки в переговорах с Москвой. «Суть в терпении, а уступки являются решительно неправильной мерой. СССР так просто не отдаст однажды приобретенные территории», — сказал госсекретарь.

При этом в то время Вашингтон беспокоило распространение коммунистической идеологии в мире, пишет Asahi Shimbun, также власти США не доверяли японскому премьеру Итиро Хатояме, который поддерживал переговоры с Москвой. В то же время тогда в Японии преобладали антиамериканские настроения из-за попадания японского судна в район испытаний водородной бомбы США в 1954 году.

К моменту подписания Совместной декларации между Японией и СССР Токио занял жесткую позицию в отношении Южных Курил — не став отказываться от своих претензий на указанные территории, отмечает издание. В итоге территориальный вопрос так и остался нерешенным.

Стоит отметить, что Совместная декларация была ратифицирована в декабре 1956 года. Согласно документу, СССР и Япония перестали пребывать в состоянии войны, а также восстановили дипломатические и консульские отношения. В рамках договора Москва согласилась передать Токио остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды после заключения мирного договора.

Однако четыре года спустя СССР отозвали свои обязательства по передаче островов Японии, данные меры были приняты в ответ на заключения американо-японского договора о безопасности. В Москве указывали, что Токио сможет получить земли только после вывода всех иностранных войск с ее территорий.

Вопрос относительно принадлежности Курильских островов уже многие годы не дает Москве и Токио заключить мирный договор. Россия, как правопреемница СССР, настаивает на неоспоримости своего суверенитета над Курилами, однако Япония не согласна с данной позицией. Токио считает своими «северными территориями» четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Японская сторона в споре руководствуется Симодским трактатом о границах и торговле от 1855 года — первым дипломатическим соглашением между Российской империей и Японией. Согласно документу, японской стороне отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а Россия получала остальные Курилы.

Москва отказывается учитывать данный документ и настаивает на переговорах на основе Совместной декларации, обещая обсудить вопрос о возможной передаче каких-либо территорий лишь после заключения мирного договора.

Начиная с осени 2018 года стороны проводят активные переговоры по вопросу мирного договора, при чем на основе именно Совместной декларации. Соглашение обсуждает на уровне профильных ведомств и на высшем уровне, но пока это не дает результата.

Президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ не раз говорили о желании двигаться в сторону мирного договора в 2019 году. Но в настоящее время отношения сторон по этому вопросу «зашли в застойную стадию», говорил «Газете.Ru» руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.

«Мирный договор с Россией — это проблема, в решении которой мы не продвинулись ни на шаг за последние 70 лет. Хотелось бы немного расширить горизонты и подойти к решению вопроса с неодносторонней позиции», — отмечал эксперт.

На изменение ситуации может повлиять новый японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, который занял этот пост в середине сентября. Зимой он посетил Москву и провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, темой переговоров в первую очередь стал именно мирный договор.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и поиск взаимоприемлемого решения по всем спорным вопросам. Как заявил Лавров, в следующий раз он встретится с Мотэги в первом квартале 2020 года.

«Мы поручили нашим заместителям, которые курируют двусторонние отношения, подробно обсудить, как можно сближать наши подходы. Будем поддерживать контакты по всем вопросам», — резюмировал глава МИД России.