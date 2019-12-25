Разницы нет: Песков опроверг заявления Лукашенко о Путине и Медведеве

Расхождения в позициях президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева по теме отношений с Белоруссией нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Реклама

«Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сказал он.

Белорусский лидер накануне дал интервью «Эху Москвы», в котором рассказал о ходе переговоров по созданию Союзного государства. Политик сообщил о тридцать одной дорожной карте, которая касается создания наднациональных органов – «парламент, возможно президент будет и прочее». При этом Лукашенко подчеркнул, что эту тему он не обсуждает с российским лидером, согласно их договоренностям.

«Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все по-своему, особенно через правительство… Недавно прочитал: Дмитрий Анатольевич об этом высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент», — рассказал Лукашенко в интервью.

Глава Белоруссии отметил, что договорился со своим российским коллегой не трогать эти темы.

«Дословно: «Слушайте, что вы снова с этой 31-й картой? Мы же с президентом Белоруссии договорились, мы вообще не трогаем эти вопросы, зачем вы лезете снова, связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и т.д». Цитата полная», — привел слова Путина Лукашенко.

Работа над созданием Союзного государства вызывает вопросы по совмещению интеграции и сохранению суверенитета Белоруссии. Александр Лукашенко настойчиво опровергает подобные предположения. В интервью «Эху Москвы» он фактически заявляет, что договорился с российским лидером не обсуждать вопросы, которые могут затронуть суверенитет Белоруссии.

В своей риторике Лукашенко занял твердую позицию — Белоруссия остается важным партнером для России, но взамен Минск ждет поддержки.

Отвечая на вопрос, почему республика может «отвернуться» от России, Лукашенко высказал мнение, что Москва не ценит всего, что дает ей Минск.

«Слушайте, если вы будете нас призывать постоянно, постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее. И каждый год под новый год мы будем этим заниматься... И если вы будете нам все время писать и говорить в вашем виртуальном мире, что мы у вас нахлебники, что мы гиря на ногах, что мы вот-вот вам все отдаем, а вы вот такие-сякие, — то мы скажем: спасибо, не надо. Я попросил, чтобы мне сейчас справку принесли. Я ее Путину, когда остались мы в узком кругу, без СМИ, прочитал. Чего стоит нам Россия», — рассказал белорусский лидер.

Основное недовольство в работе над созданием Союзного государства Минск проявляет именно по экономическим вопросам.

Здесь самой трудной темой стало сотрудничество в нефтегазовой сфере. Главным препятствием к согласию стало изменение налоговой политики в России. Компенсация за российский налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Минска и снижению поступлений в бюджет республики.

За 9 месяцев этого года, как подсчитали в «Белнефтехиме», потери бюджета составили около $250 млн. По прогнозу за весь 2019 год убытки белорусов составят порядка $400 млн. Такие же потери ожидаются и в 2020 году. Как заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей, реализации договора о создании Союзного государства мешают налоговый маневр, цены на нефть и газ, а также проблемы в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Лукашенко даже допускал полный отказ от российской нефти для переработки и последующей поставки соседним странам. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии.

В своем интервью Александр Лукашенко вновь повторил эту позицию.

«Они мне говорят: это вам будет дороже. Газ. Газа хватает. Это будет дороже нефть и газ. Я им говорю, когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? – рассказывает Лукашенко. —

Южный и Северный поток — это десятки миллиардов долларов, вы видите, к чему это еще приводит. Этот еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так поступлю. Владимир Владимирович, я точно так поступлю. Я буду искать альтернативу».