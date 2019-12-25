«Власти грешны»: как религия влияет на американскую политику

Религия по-прежнему играет большую роль в американской политической жизни: согласно опросу 2016 года, 73,7% американцев относит себя к христианам. Президенты приносят присягу на Библии, в конгрессе перед заседанием читают молитву, а рядом с общественными зданиями можно увидеть монументы с изображением «Десяти заповедей».

Реклама

Однако, несмотря на то, что большинство кандидатов в президенты во всеуслышание говорят о своей вере, значение религиозных убеждений кандидата снижается. Согласно недавнему опросу Gallup, 60% американцев заявили о том, что могут проголосовать за президента-атеиста.

Это на 4% больше, чем в 2012 году, а также колоссальный скачок — на 40% — по сравнению с показателем 1958 года. Тогда американцам этот вопрос задали в первый раз.

Число тех, кто все еще не готов голосовать за президента-атеиста также снизилось с 43% в 2012 году до 40% в 2019.

При этом, если говорить о религии избирателей то, как правило, более религиозными традиционно считаются сторонники республиканцев, чем демократов. Согласно еще одному опросу Gallup, 92% сторонников Республиканской партии, считающих себя религиозными, одобряют работу Трампа на посту президента. Для сравнения: среди тех республиканцев, которые не считаются столь религиозными, деятельность главы страны одобряют 87%.

Сам президент США не слишком похож на добродетельного христианина, однако религиозные избиратели видят в американском лидере защитника традиционных христианских ценностей. Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» американский профессор-религиовед Джон Фарина, несмотря на то, что «воинственный стиль» оттолкнул от Трампа многих традиционных сторонников республиканцев, в то же время он помог «пробудить религиозные чувства и привлечь к выборам большую часть верующих христиан».

По мнению эксперта, религиозным избирателям понравились атаки Трампа против вашингтонской политической элиты. Верующий электорат полностью солидаризировался с обвинениями, которые тогда еще кандидат в президенты США направлял в сторону Вашингтона: власти грешны, они прогнили в погоне за деньгами и властью и не задумываются об интересах простых людей.

При этом сам Трамп во время своей предвыборной кампании часто упоминал о своем религиозном воспитании.

«Я был рожден и воспитан в доме, пропитанном церковным духом. Отец и мать говорили мне: кому много дано, с того много и спросят, — говорил он. — Я поклялся на той же Библии, которую читала нам мать, когда мы были маленькими, и эта вера живет в моем сердце».

Известно, что Трамп был воспитан в традициях пресвитерианской церкви и был прихожанином храма на Манхэттене. Там же он познакомился с пастором Норманом Винсентом Пилом, автором книги «Сила позитивного мышления» о поиске Бога.

Однако, как отмечал Фарина, «Трамп не лез из кожи вон, чтобы говорить о себе как о христианине».

«Он не цитировал пассажи из Библии и не говорил, что Иисус Христос — это его ролевая модель», — рассказал Фарина «Газете.Ru».

Трамп стал первым за многие годы американским президентом, который в 2017 году, поздравляя соотечественников с праздником, произнес слова «Счастливого Рождества!».

Несмотря на то, что это выражение часто звучит в семейном кругу верующих христиан, а также в «рождественском кино», политики предпочитают не употреблять его публично. Для того, чтобы не обижать людей иной веры, они предпочитают нейтральное: «Счастливых праздников».

Президенты, вера и «молитвенные завтраки»

Большую роль религия играла в жизни многих американских президентов, в частности, демократа Джимми Картера, который был очень набожным человеком. В своих мемуарах он рассказывает, что старался посещать церковь без помпы вместе с семьей, чтобы не привлекать внимание. Во время своих поездок за рубеж, он часто затрагивал религиозные вопросы в общении с мировыми лидерами, в том числе даже теми, чьи страны находились под советским влиянием.

Так, польский лидер Эдвард Герек в 1977 году спросил Картера о том, как он пришел к религиозной вере. Экс-глава США писал в своих мемуарах, что сам Герек был серьезно заинтересован этим и даже рассказал, что его мать недавно побывала в Ватикане.

Не меньшей религиозностью отличался и сменивший Картера на посту президент республиканец Рональд Рейган. Как вспоминают знавшие Рейгана, отчасти его негативное отношение к СССР было связано с атеизмом советского общества. Стоит отметить, что «империей зла» СССР Рейган назвал, выступая перед Национальной ассоциацией евангелистов США.

Улучшение положения религии в СССР при советском лидере Михаиле Горбачеве значительно способствовали диалог двух стран, вспоминала в беседе с «Газетой.Ru» американская писательница и общественный деятель Сьюзан Мэсси, которая неоднократно консультировала Рейгана по российской тематике.

В свою очередь, президент США Джордж Буш признавался, что смог лучше наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, после того, как был потрясен его рассказом о фамильном крестике, который уцелел после пожара. Именно тогда Буш, сам пришедший к религии уже во взрослом возрасте, сказал: «Я смог заглянуть в его душу».

Религиозные мероприятия помогают налаживать и политический диалог. Это происходит во время так называемых «молитвенных завтраков», которые проводятся в Белом доме ежегодно с участием президента США. Впервые Дуайт Эйзенхауэр посетил его в 1952 году, положив начало президентским визитам на «молитвенный завтрак». Подвигнул его на этот шаг ныне покойный священник-евангелист Билли Грэм, который впоследствии был духовником многих президентов. Выступив на завтраке, в котором приняли участие более 400 духовных и светских фигур США, Эйзенхауэр заявил, что правительство страны «основано на глубокой религиозной вере».

По словам политолога-американиста Арега Галстяна, «молитвенные завтраки» — это «дань протестантизму и протестантской этике».

«Мероприятие имеет высокий статус, так как в нем принимает участие президент, который приглашает на завтрак высокопоставленных гостей. Они могут пообщаться в неформальной обстановке на любые темы. Но это, конечно, не то мероприятие, где принимаются важные политические решения. Скорее, это «галочка» для протестантского лобби», — рассказывает эксперт.