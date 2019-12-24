Новая фигура: когда в Россию приедет посол США

Новый американский посол Джон Салливан приедет в России примерно в начале января этого года. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-атташе диппредставительства США в Москве Ребекка Росс.

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после [новогодних] праздников», — отметила она.

Кандидатура Салливана была утверждена сенатом США 12 декабря этого года. О назначении сообщили сенаторы от республиканской партии на официальной странице палаты парламента в Twitter. Так, за то, чтобы Джон Салливан стал новым представителем США в России, проголосовали 70 членов сената. Против — 22.

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23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео принял присягу нового американского посла. Об этом сам Помпео написал на своей странице в Twitter. Как отметил госсекретарь США, новый посол сможет осуществлять эффективную координацию усилий по укреплению сотрудничества и построению конструктивных отношений США и России.

Месяцем ранее на тот момент еще будущий посол США встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Их переговоры прошли в Японии. «Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорилось в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Впоследствии Лавров не называл конкретных деталей встречи. Он только отметил, что на переговорах речь заходила о том, каким образом можно было бы наладить двусторонние отношения с США. В целом беседу с кандидатом в послы США в России Лавров охарактеризовал как полезную.

Незадолго до присяги Салливан заявил, что намерен сосредоточиться прежде всего на сотрудничестве стран в области борьбы с терроризмом. «Мы ожидаем, что российское правительство будет серьезно относиться к обязательствам по защите мира от опасных террористических групп, таких как ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), «Аль-Каида» (запрещена в России) и «Хезболла», — сказал дипломат.

Вместе с тем он выделил и другие сферы своей деятельности. Например, он намерен сотрудничать с российскими коллегами по стратегии контроля над вооружениями, а также следить за соблюдением прав сексуальных меньшинств и безопасности Арктики.

Американский государственный деятель Джон Салливан родился в Бостоне 20 ноября 1959 года. В 1981 году он получил степень бакалавра в области истории и политологии в Университете Брауна. Спустя четыре года — степень доктора права в Колумбийском университете. Он работал юристом, адвокатом-консультантом, судебным клерком в Апелляционном суде пятого округа и в Верховном суде США.

Кроме того, в разные года занимал должность заместителя главного юрисконсульта во время президентской избирательной кампании Джорджа Буша-старшего, был замглавного юрисконсульта министерства обороны США, а также главным юрисконсультом американского министерства торговли. После этого был повышен до замглавы этого ведомства. С 2010 по 2016 год был председателем правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, в 2017 стал замгоссекретаря США.

Его предшественник на посту посла США в РФ Джон Хантсман решил уйти со своей должности в августе этого года. Тогда он подал прошение об отставке, так как решил баллотироваться на должность губернатора штата Юта. Окончательно Хантсман покинул свой пост в октябре. Незадолго до ухода он дал интервью kp.ru, в котором заявил, что будет скучать по России. «Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается», — сказал бывший посол изданию. При этом он отметил таланты россиян, нашедшие выражение в предметах, которые он видел во время визита в суздальский храм, и музыку, от которой «наворачиваются слезы на глаза».