«Запад этого не перенесет»: Лукашенко пригрозил России войной

Москва каждый год «завинчивает гайки» в отношении Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, в настоящее время дефицит в товарообороте двух стран достиг $9 млрд.

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«То есть мы у вас покупаем на $9 млрд больше, чем продаем. Это причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены?» — отметил Лукашенко в интервью «Эху Москвы».

Кроме того, президент Белоруссии указал, что если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии, мировое сообщество отреагирует соответствующим образом.

«Вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] будут правы», — добавил Лукашенко.

Если же со стороны Запада последует угроза Белоруссии, то «это уже будет непосредственная угроза суверенитету России», пояснил белорусский лидер, и президент России Владимир Путин об этом знает.

«Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту России вопрос: ты же не допускаешь того, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут? Если кто-то вдруг захочет повоевать с Россией, то мы в сторону не отойдем», — пообещал Лукашенко.

При этом в данном контексте он упомянул российские военные базы на территории Белоруссии, по его мнению, Москва не платила Минску за эти объекты после распада СССР.

«У нас на территории расположено две военные базы [РФ]. За время после распада СССР сколько вы заплатили — ноль. Почему вы нам не заплатили, да потому, что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян — это святое», — указал Лукашенко.

Говоря о ситуации вокруг НАТО, Лукашенко напомнил о желании Украины вступить в альянс. По словам президента, это не добавит безопасности России и Белоруссии.

«Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружения, как вы их там называете грубо, нацики. Вы знаете, на Украине [достаточно] лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое пока, я не знаю, меньшинство это или их много на Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО », — подчеркнул белорусский лидер.

Стоит отметить, что в начале декабря в Минске заявили о готовности к совместным военным учениям с силами НАТО. Как говорил бывший начальник генштаба ВС Белоруссии Олег Белоконев, стороны ведут переговоры по формату военных маневров.

В НАТО должны понимать, что Москва — стратегический союзник Минска, уточнял Белоконев, говоря об условиях проведения учений с альянсом. При этом именно после данных заявлений военный был уволен с поста начальника генштаба, однако никаких опровержений его слов не последовало.

Белоруссия вошла в число партнеров НАТО почти 25 лет назад. В ноябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что объединение стремиться к более тесному сотрудничеству с Минском, а также не видит никаких угроз с его стороны.

Отношения НАТО и Белоруссии «основаны на общем интересе и открытом диалоге», отмечал Столтенберг, в частности, совместная работа проводится по вопросам транспарентности.

При этом в середине осени белорусский министр иностранных дел Владимир Макей подчеркивал, что Минск не желает находиться на острие противостояния между Россией и альянсом.

В Белоруссии пересекаются европейская и евразийская интеграция, говорил глава белорусского МИДа, а также страна находится на границе между НАТО и Организацией Договора о коллективной безопасности.

«Беларусь не хочет оказаться на линии цивилизационного разлома, на острие блокового противостояния между Россией — с одной стороны, и НАТО — с другой, или западным миром в целом», — резюмировал Макей.